黃仁勳在日布局實體AI：結盟四大工業巨頭 拉攏半導體供應鏈大廠

輝達執行長黃仁勳（左）16日在東京與日本四大工業自動化企業高層宣布合作，共同打造「實體AI」生態系，加速機器人技術發展與跨產業應用。(路透)

正在日本訪問的輝達 （Nvidia ）執行長黃仁勳 周四宣布，與日本四大工業自動化公司，富士通、發那科、川崎重工、安川電機，擴大機器人開發合作，共同打造「實體AI」生態系。

上述四家日企將加入由輝達主導的Cosmos Coalition。這個聯盟集結企業與研究機構，目標是加速採用輝達平台發展實體AI，應用範圍涵蓋人形機器人、工廠自動化、自駕車、智慧建築及智慧鐵路系統。日立、日本電氣、小松製作所及久保田也將加入。

配合生態系布局，輝達本周同步推出一系列機器人新技術，包括可在邊緣運算裝置執行的精簡版世界基礎模型Cosmos 3-H，以及定位介於旗艦T4000系列與AGX Orin平台之間的Jetson T3000、Jetson T2000機器人電腦，進一步降低機器人開發門檻。

在宣布合作的前一晚，黃仁勳現身東京市中心神田區一家居酒屋，宴請鎧俠、信越化學、東京威力科創、味之素、住友電工、太陽誘電及日東紡等日本半導體材料、設備及零組件供應商高層，幾乎涵蓋日本半導體供應鏈的核心企業。這些公司分別提供先進記憶體、矽晶圓、封裝材料、半導體設備等關鍵技術，是輝達打造下一代AI晶片的重要合作夥伴。

黃仁勳當天稍早表示，半導體製造的基礎，從高純度材料、設備到封裝系統，都來自日本。

他在晚宴上致贈清酒給日企高層，席間一邊享用炭烤豬肉串、一邊談笑風生；離開居酒屋後，還向店外等候的民眾發送紅豆餅，不少人高舉手機拍照。

晚宴結束後，東京威力科創執行長河合利樹被記者問及黃仁勳對日本供應鏈有何期待時回答，「期待很多，非常多」，但未進一步說明。