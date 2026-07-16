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Space X短暫跌破IPO價 華爾街憂跌勢還沒完

編譯季晶晶／綜合外電
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SpaceX股價周三盤中一度跌破IPO價格。圖為執行長馬斯克於6月12日掛牌上市...
SpaceX股價周三盤中一度跌破IPO價格。圖為執行長馬斯克於6月12日掛牌上市當天透過直播現身那斯達克市場。(路透)

SpaceX上市滿月後，股價周三盤中首度跌破每股135美元的IPO價格，較6月中旬高點回落約40%。儘管終場勉強收在135.27美元，但跌破發行價這道象徵性關卡，顯示市場對AI與太空概念股的狂熱情緒開始降溫。

SpaceX股價修正，促使華爾街重新檢視AI企業的天價估值。這支股票曾一度飆升至225.64美元，市值逼近3兆美元，如今降至約1.8兆美元，短短一個月蒸發逾1兆美元。

根據道瓊市場數據，SpaceX目前仍是美國市值第七大上市公司，介於博通（Broadcom）約1.88兆美元與Meta約1.72兆美元之間。

作為近年最受矚目的IPO，SpaceX被視為市場能否持續接受AI企業高估值的試金石，其股價走勢也將成為OpenAI、Anthropic等AI公司規劃上市時程與估值的重要參考。

市場認為，SpaceX股價壓力可能尚未解除。8月公布首份財報後，限制股東上市後立即出售持股的禁售期將陸續到期，約13.7億股A類股最快可於8月初解禁，另有3.19億股預計8月底解禁。部分員工與早期投資人可開始出售持股，增加市場流通股數與賣壓。雖然未必所有股票都會釋出，但供給增加通常會壓抑股價，並提高市場波動。

除了禁售股解禁帶來的賣壓，市場風險偏好也正在降溫。投資人開始質疑AI企業大規模投入資料中心與基礎建設，是否足以支撐目前的高估值與未來獲利。

這股修正並非僅限於SpaceX。由Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達（Nvidia）與特斯拉組成的美股「科技七雄」，6月股價合計下跌約9%。

矽谷AI晶片公司Cerebras今年5月募資55.5億美元後，股價也跌破每股185美元的IPO價格；南韓記憶體大廠SK海力士上周赴美上市募資265億美元後，股價雖持續震盪，但仍高於149美元的IPO價格。

不過，跌回IPO價格並不代表長期前景轉壞。回顧歷史，Meta前身Facebook上市後也曾跌破發行價近一年，之後仍創下驚人漲幅。

部分分析師認為，SpaceX目前只是先前被賦予的「故事溢價」消退。市場已提前反映對馬斯克、AI與太空業務的高度期待，未來若沒有更強勁的獲利與成長支撐，股價終將回歸基本面檢驗。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的身價不再維持13位數美元，降至約8,500億美元。

精華 FAQ

  • SpaceX盤中首度跌破每股135美元的IPO價，顯示市場對AI與太空概念股的狂熱降溫。分析師認為，這代表先前被放大的「故事溢價」開始回吐。

  • 8月財報後，約13.7億股A類股與8月底另有3.19億股可能解禁，員工與早期投資人可賣股，流通量增加通常會帶來更大賣壓與波動。

  • SpaceX被視為市場接受AI高估值的試金石，若其股價難以守穩，OpenAI、Anthropic等未來上市估值也可能受影響；科技七雄與其他AI概念股同樣面臨重估。

華爾街 道瓊 Meta

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