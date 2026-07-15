26名員工聯手提告 指控Meta利用AI鎖定請病假、育嬰假、家事假者裁員

Meta被控使用AI裁員。（路透）

共計26名員工13日晚間向位於奧克蘭 的聯邦區域法院提告，指控社群媒體 科技公司Meta 利用內部人工智慧(AI)系統、鍵盤按鍵使用情形與活動監測數據、AI代幣使用量儀表板以及演算法彙整得出的績效排名等，鎖定正在休病假、育嬰假、家事假(family leave)員工列入裁員名單。

大約半數原告曾經因為照護家人或懷孕、生產等原因請假。8名女性員工曾經請產假或懷孕相關的請假，4名男性員工請過育嬰假(parental leave)，1名女性員工為了照顧家人而請假，後來接著請喪假(bereavement leave)。

訴狀指出，AI工具篩選裁員名單時，不成比例地特別針對正在休假的勞工；訴狀寫道，從設計層面來看，AI工具計算出來的勞工評分與等級，無法反映某些勞工正在休病假、家事假其實受到法律保護，或者勞工因為身心障礙而減少產出，Meta沒有把受到保護的休假納入考量，沒有暫停AI系統而對勞工進行個別審查。

今年5月，Meta宣布將裁員8000人，約占全體員工10%，提告勞工都在裁員名單上。26名員工都曾休過受到法律保護的休假，並且因為身心障礙因素而獲得公司提供某些便利措施。

26名原告收到裁員通知之後目前仍受雇於Meta，7月22日起將陸續離職。

其中多名原告曾經請產假或育嬰假，休假期間無法工作，工作產出因此減少。其他原告則請過病假，其中一人在訴狀指出，Meta醫療服務機構認定出現「嚴重健康狀況與身心障礙」因此請病假，但經理曾勸告不要請假，否則可能列入裁員名單。

原告指控Meta違反多項加州州法以及聯邦法律，包括「家庭與醫療休假法」(Family Medical Leave Act)、「美國殘障人士法」(Americans with Disabilities Act)、「禁止歧視懷孕法」(Pregnancy Discrimination Act)、「懷孕勞工公平法」(Pregnant Workers Fairness Act)。

Meta發表聲明說，相關指控毫無依據、沒有事實根據。Meta表示，從過去到現在的人力資源管理與組織決策，都是由真人決定，並非AI決定。