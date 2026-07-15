黃仁勳東京闢謠 強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導「不實」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳15日在東京表示，下一代人工智慧（AI）加速器系統Vera Rubin已在生產，將按計畫交付給客戶，以回應指稱製造瓶頸可能延誤產品推出的報導。
市調機構SemiAnalysis本月稍早指出，由於連結電子模組的一款專用電路板遭遇製造難關，輝達下一代AI伺服器機櫃系統已延遲。
不過，黃仁勳15日在一個開發者活動的場邊表示，這些報導「並非事實。Vera Rubin已在生產中，龐大的產量要來了」。但他未詳細說明時程表。
他也重申，輝達已做好準備，在獲得批准後就會出貨H200晶片到中國大陸。負責美國出口管制計畫的川普政府官員證實，在獲得華府同意後，已有少量H200晶片出貨到中國大陸客戶。
黃仁勳也說：「我們還沒真的開始大量出貨。」他這次造訪東京，討論輝達能如何襄助日本主權與實體AI雄心，正值日本首相高市早苗推動鼓勵民間投資，打造「日本製造」AI，以支持工廠自動化與機器人技術。
他在東京表示，相關說法「並非事實」，並強調Vera Rubin已在生產中，後續還會有大量產能釋出，產品將按計畫交付客戶。 SemiAnalysis指出，輝達下一代AI伺服器機櫃系統延遲，主因是連結電子模組的一款專用電路板遇到製造難題，進而影響產品推出時程。 他表示輝達已做好準備，只要取得批准就會出貨H200到中國大陸；美國出口管制官員也證實，已有少量H200在獲華府同意後出貨。
精華 FAQ
他在東京表示，相關說法「並非事實」，並強調Vera Rubin已在生產中，後續還會有大量產能釋出，產品將按計畫交付客戶。
SemiAnalysis指出，輝達下一代AI伺服器機櫃系統延遲，主因是連結電子模組的一款專用電路板遇到製造難題，進而影響產品推出時程。
他表示輝達已做好準備，只要取得批准就會出貨H200到中國大陸；美國出口管制官員也證實，已有少量H200在獲華府同意後出貨。
上一則
整理包／Fed華許眾院聽證會五要點：堅守鷹派 驚嘆AI供應震撼來得太快
下一則