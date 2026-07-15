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英特爾決策轉向 Nova Lake台積電代工比重大縮水 因18A製程良率過關

編譯季晶晶／綜合外電
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英特爾調整Nova Lake處理器生產策略，傳將大幅提高18A製程自製比重，降低...
英特爾調整Nova Lake處理器生產策略，傳將大幅提高18A製程自製比重，降低委由台積電代工比。（路透）

英特爾（Intel）即將推出的下一代「Nova Lake-S」處理器，生產策略出現重大轉向，從原本打算大量委由台積電代工，如今改為多數交由自家晶圓廠生產，關鍵在於18A製程良率已顯著提升。

英特爾的Nova Lake-S系列已進入量產前的決策階段。根據投資銀行KeyBanc Capital Markets的研究報告，該公司原本規劃，要將主要運算晶粒（compute tile）的生產委由台積電代工，比重約占60%至70%，採用2奈米N2製程，其餘則由英特爾自家的晶圓代工部門以18A製程生產，形成雙重供貨來源。

不過，最新供應鏈消息顯示，英特爾現在打算將Nova Lake約80%至90%的運算晶粒改由自家生產，大幅降低對台積電的依賴。

主因是英特爾的18A製程良率已經進步到足以穩定量產的程度，不會再導致產品延遲。該公司對目前的良率，以及晶片報廢數量都感到滿意。

對於18A這種已趨成熟的製程，缺陷率（D0值）目前已降至約0.1至0.2。隨著製程持續改善，加上「Panther Lake」已量產數月，英特爾很可能已達到這個區間的較低水準。

在產能方面，英特爾18A製程的月產能約為3萬片晶圓，分布在亞利桑納州鳳凰城的Fab 52和俄勒岡州希爾斯伯勒兩個廠區。

目前的產能足以供應Panther Lake等內部產品，但未來若還要生產Nova Lake等其他產品，仍需進一步擴充產能。由於Nova Lake預計還要數個月才會上市，英特爾仍有時間完成相關產能擴充。

精華 FAQ

  • 原本規劃多數運算晶粒交由台積電以2奈米生產，如今因18A良率改善，改為約80%至90%由英特爾自家晶圓廠製造，以降低外部依賴。

  • 18A良率已提升到可穩定量產的程度，讓英特爾認為不會再因製程問題拖延上市，也能承擔更多Nova Lake-S晶粒的內製工作。

  • 英特爾18A月產能約3萬片晶圓，分布在Fab 52與俄勒岡廠區，現階段可供應Panther Lake，但若再加上Nova Lake，仍需進一步擴產。

台積電 英特爾

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