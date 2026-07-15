Stripe與Advent聯手 出價530億美元收購PayPal 但公司轉型中不急著賣
支付新創公司Stripe與私募基金Advent International聯手，提議以約530億美元估值收購紐約上市公司PayPal。
根據兩位知情人士，由Patrick Collison與John Collison兩兄弟領導的Stripe，本月提出每股60.50美元的收購價格，較PayPal周二收盤價溢價約28%，並已獲得500億美元銀行融資承諾。
不過，這項出價遠低於PayPal一年前的估值。PayPal那時股價在70美元以上。
PayPal據傳並未積極回應。由於新上任的執行長Enrique Lores正推動公司轉型，因此以目前提出的估值完成交易的可能性不高。
PayPal股價今年來已下跌19%，較2021年高峰重挫84%，主要是成長放緩，以及Apple Pay、Shop Pay、Klarna等對手搶市。
若交易成局，將是Stripe歷來最具指標性的併購案。知情人士表示，Stripe與Advent將共同持有PayPal。Stripe今年2月在一項股權收購交易中的估值達1590億美元，外界多次預期其將辦理IPO，但John Collison曾表示，不急於上市。
Stripe與私募基金Advent International聯手，提議以約530億美元估值收購PayPal，這筆交易若成真，將成為Stripe最具指標性的併購之一。 Stripe本月提出每股60.50美元的價格，較PayPal周二收盤價溢價約28%，且已取得500億美元銀行融資承諾，顯示收購資金安排相當積極。 因為新任執行長Enrique Lores正推動公司轉型，PayPal不急於在目前估值下出售；同時其股價與市值已大幅下滑，市場環境也更不利。
精華 FAQ
Stripe與私募基金Advent International聯手，提議以約530億美元估值收購PayPal，這筆交易若成真，將成為Stripe最具指標性的併購之一。
Stripe本月提出每股60.50美元的價格，較PayPal周二收盤價溢價約28%，且已取得500億美元銀行融資承諾，顯示收購資金安排相當積極。
因為新任執行長Enrique Lores正推動公司轉型，PayPal不急於在目前估值下出售；同時其股價與市值已大幅下滑，市場環境也更不利。
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