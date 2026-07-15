簽長約若記憶體跌價怎麼辦？CoreWeave研議靠華爾街手法來避險

AI雲端運算業者CoreWeave正研議使用金融衍生性商品，做為對未來記憶體與儲存晶片價格下跌時的潛在避險工具。（路透）

路透引述知情人士報導，AI雲端運算業者CoreWeave正研議使用金融衍生性商品，做為對未來記憶體與儲存晶片價格下跌時的潛在避險工具。

報導說，這項不尋常的舉動凸顯出，隨著AI熱潮發展，雲端服務供應商與波動劇烈的晶片市場之間的連動性已變得非常緊密。由於AI基礎設施建設激增，需求大幅攀升，為了確保晶片供應，包括CoreWeave在內的雲端業者，已與美光、SanDisk等記憶體與儲存晶片製造商簽署長期供應協議。

許多這類長約都保障供應商在動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存晶片上的最低價格。

但這種安排具有雙面效果：它能保護記憶體業者免受景氣下滑影響，卻也讓CoreWeave等雲端業者面臨風險，因為如果記憶體跌價，而公司仍被迫支付遠高於市場價格的費用，成本壓力將增加。

因此，消息人士表示，CoreWeave高層主管已在研議方法，要針對未來記憶體價格下跌可能造成的影響進行避險，包括因晶片價格下降而導致記憶體股下跌的風險。

消息人士指出，目前相關討論仍處於早期階段，該公司尚未實際執行任何避險操作。討論中的可能工具包括「賣權」，也就是持有人擁有權利、但沒有義務，可在未來以預先設定的價格出售某項標的資產的合約，另外也討論了其他可能的衍生性金融工具。

近幾個月來，記憶體與快閃儲存晶片價格大幅飆升。從歷史來看，記憶體產業具有高度周期性，而當新的產能投產後，高漲的價格往往會回落。包括SK海力士與美光在內的記憶體企業已表示，預期新的製造產能將在2028年初達到全面提升。

其他產業，例如能源業與航空業，也曾使用避險策略，以降低油價上漲或下跌對企業營運造成過大的影響。不過，美國航空公司過去也曾因避險操作失利而蒙受損失。

此外，許多企業也會透過金融工具來針對匯率風險避險。