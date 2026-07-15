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Meta、亞馬遜…北美雲端5巨頭加碼AI

編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
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摩根史坦利證券發布最新報告，將2027年及2028年Meta、亞馬遜、字母（Al...
摩根史坦利證券發布最新報告，將2027年及2028年Meta、亞馬遜、字母（Alphabet）、微軟與SpaceX等北美五大雲端巨頭資本支出總和預估上調約一成。（路透）

摩根史坦利（大摩）證券發布最新報告，將2027年及2028年Meta亞馬遜、字母（Alphabet）、微軟與SpaceX等北美五大雲端巨頭資本支出總和預估上調約一成，分別達1.2兆美元及1.4兆美元。

大摩相關預估，意味雲端大咖持續衝刺AI投資，預料也將採購更多AI伺服器，法人看好將帶旺鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶等ODM廠後市。

大摩分析師諾瓦克（Brian Nowak）指出，目前預估這五大雲端業者2027年合計資本支出將達1.2兆美元，2028年將進一步升至1.4兆美元，分別較先前預測提高9%與10%。

大摩預估，如此龐大的投資將使全球超大規模資料中心的總算力到2028年增加至120百萬瓩（GW），約為目前的四倍。

其中，Meta與亞馬遜是推升整體支出的兩大主力。大摩將亞馬遜資本支出預估大幅上修，預期2027年增加15％、達3080億美元，2028年增加29％、達3180億美元；Meta的2027年資本支出預估上調29％、達2250億美元，2028年再上調22％、達2500億美元。

此外，Meta周一也宣布，位於路易斯安那州興建中的資料中心成本預估，已由去年10月公布的270億美元，提高至500億美元。

諾瓦克表示，由於硬體供應短缺，資料中心從動工到啟用的時間已延長至多達三年，加上美國2028年總統大選前可能帶來的政策不確定性，使得大型科技公司選擇提前擴大預算，以克服這些障礙。

另外，各地對資料中心開發的社會與政治反彈日益增加，科技公司可能傾向「更早開始建設」，藉由創造就業機會來降低反對聲浪。

據統計，字母、亞馬遜、Meta與微軟單是2026年，即規劃投入總計約7000億美元發展AI。然而，建置AI基礎設施的成本仍持續攀升，主因是高頻寬記憶體（HBM）供應不足。諾瓦克預估，HBM可能占輝達最新Vera Rubin AI晶片機櫃總成本高達25％。

精華 FAQ

  • 大摩認為大型科技公司正加速投入AI基礎設施，且硬體供應短缺、政策不確定性與社會反彈都促使企業提前擴大預算，以確保資料中心能如期擴建。

  • 大摩估計Meta、亞馬遜、Alphabet、微軟與SpaceX等五大雲端業者，2027年合計資本支出將達1.2兆美元，2028年進一步升至1.4兆美元，較先前預測提高9%與10%。

  • 報告指出，雲端業者將採購更多AI伺服器，法人看好鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶等ODM廠受惠；同時HBM供應吃緊，也讓輝達相關AI晶片成本持續攀升。

Meta 亞馬遜 SpaceX

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