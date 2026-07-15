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戴森手持隨身扇每支100美元 紐約熱銷 一補貨就賣光

編譯黃淑玲／綜合報導
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美國紐約曼哈頓街頭最新的身分象徵，是Dyson（戴森）標榜高科技的手持隨身扇。Dyson表示，天氣炎熱，HushJet Mini Cool隨身扇儘管要價100美元，但自4月上市以來，一直供不應求，尤其是在人們出門經常需要步行的城市地區。基本上在銷售合作通路，像是亞馬遜、百思買等，只要一補貨，都是幾個小時內就會賣光。

美國東部一周前，遭遇熱浪來襲，紐約、費城氣溫一度攀升至約攝氏40度。 上周六至今，破紀錄的另一波熱浪席捲美國中部，猶他州首府鹽湖城以及蒙大拿州最大城比靈斯，最高溫皆達到約攝氏43度；兩座城市氣溫都改寫逾150年有紀錄以來的歷史新高。

Dyson發言人說，消費者反應熱烈，超出公司預期，「市場需求明顯存在，尤其是在氣溫升高之際，我們期待在未來幾周內，藉由庫存補貨，供應更多顏色，希望鞏固這個動能」。

在Dyson之前，SharkNinja今年3月推出售價150美元的ChillPill個人風扇冷卻系統，有噴霧功能，可掛在脖子上、固定或手持。不論是Dyson或SharkNinja，宣傳隨身扇的重點都是：一款做工精良、更強大的風扇，值得賣高價。

亞馬遜等大型零售商銷售的平價手持風扇，價格10美元到30美元不等。Dyson和SharkNinja今年陸續打造奢侈等級產品搶市。

Dyson在英國創立，全球總部設在新加坡，以提供高端產品出名，像吸塵器、吹風機、空氣清淨機。HushJet Mini設計延續公司無扇葉的招牌，使用簡易，有多個風速可選，最強風速為每小時55英里（88.5公里）。產品附有可放置在桌面上的底座，有粉色、藍色等多種顏色供消費者選擇。

彭博記者實測發現的缺點包括，HushJet Mini重量可能會比消費者預期得重一點，雖有提供掛繩，仍須手持才能吹到風，帶上一整天會覺得累。風力開到最大時，聲音頗大，在電車、辦公室等共用空間中會影響到別人。電池續航力也明顯比宣稱的六小時短。

精華 FAQ

  • 因為美國東部與中部接連出現破紀錄熱浪，紐約等城市高溫逼近40度以上，通勤與步行需求增加，使消費者更願意購買高價隨身降溫產品。

  • Dyson表示，這款隨身扇在亞馬遜、百思買等合作通路常常一補貨就售罄，許多時候幾個小時內就賣光，顯示市場需求遠超公司原先預期。

  • 優點是採無扇葉設計、風速選擇多、外型精緻且最高風速可達每小時55英里；缺點則是重量偏重、噪音較大，且電池續航力比宣稱的6小時短。

蒙大拿州 費城 熱浪

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