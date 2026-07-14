大摩：雲端巨擘投資將飆至1.4兆美元 Meta與亞馬遜是上修支出主力

大摩上調五家科技巨擘資本支出金額，預估到2028年將達1.4兆美元。（路透）

摩根士丹利將明、後年美國科技巨擘資本支出的預估金額上調約一成，表示在供應鏈瓶頸仍未緩解之際，Meta 、亞馬遜 、Alphabet、微軟與SpaceX 等業者正積極擴充算力，投入AI競賽的金額將愈來愈高。

大摩分析師諾瓦克（Brian Nowak）在周一（13日）提出的報告中，上修上述五家超大規模雲端業者的資本支出預測，目前預估這五大業者2027年合計資本支出將達1.2兆美元，2028年將進一步升至1.4兆美元，分別較先前預測提高9%與10%。

大摩預估，如此龐大的投資將使全球超大規模資料中心的總算力到2028年增加至120百萬瓩（GW），約為目前的四倍。

其中，Meta與亞馬遜是推升整體支出金額的兩大主力。

大摩將亞馬遜的資本支出預估大幅上修，預期2027年增加15%至3,080億美元，2028年增加29%至3,180億美元；Meta的2027年資本支出預估上調29%至2,250億美元，2028年再上調22%，至2,500億美元。

此外，Meta周一也宣布，位於路易斯安那州興建中的資料中心成本預估，已由去年10月公布的270億美元，提高至500億美元。

諾瓦克表示，由於硬體供應短缺，資料中心從動工到正式啟用的時間已延長至多達三年，再加上美國2028年總統大選前可能帶來的政策不確定性，使得大型科技公司選擇提前擴大預算，以克服這些障礙。他也指出，各地對資料中心開發的社會與政治反彈日益增加，因此科技公司可能傾向「更早開始建設」，藉由創造就業機會來降低反對聲浪。

目前，Alphabet、亞馬遜、Meta與微軟光是在2026年，就預期投入約7,000億美元發展AI。然而，建置AI基礎設施的成本仍持續攀升，主因是高頻寬記憶體（HBM）供應不足。

諾瓦克預估，HBM記憶體零組件可能占輝達最新Vera Rubin AI晶片機櫃總成本多達25%。除了晶片外，電力設備、機械設備交期持續拉長，以及擁有技術的勞工短缺，也都進一步推高建置成本。

諾瓦克表示，這些科技巨擘隨著資本支出持續增加，未來必須交出大幅提升、可持續且具獲利能力的營收成長，才能證明如此龐大的AI投資是值得的。