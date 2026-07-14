美股四大指數收紅 通膨降溫 晶片股領漲 SK海力士ADR狂飆27%

紐約證交所。（路透）

美國股市四大指數周二（14日）收漲，史坦普500 指數小漲，而晶片股反彈帶動那斯達克指數上漲近1%，費城半導體指數勁揚超過2%。美國通膨數據低於預期，緩解市場對聯準會 升息的擔憂，再加上美國大型銀行業績穩健，提振市場風險胃納。

道瓊工業指數14日收盤上漲10.02點，漲幅0.02%，收52,508.66點；史坦普500指數上漲28.55點，漲幅0.38%，收7,543.89點；那斯達克指數上漲233.83點，漲幅0.90%，收26,107.01點。

費城半導體指數勁揚314.15點，漲幅2.54%，報12,661.93點。隨著韓國記憶體龍頭股反彈，SK海力士ADR收盤狂飆超過27%，帶動美國同業股價走高。

史坦普500指數11大類股中，科技類股漲幅最大，醫療保健類股跌幅最大。

美國勞工部公布的消費者物價指數（CPI）顯示，6月通膨降溫幅度超過分析師預期，主要由於上月美伊和平談判顯現進展跡象，能源價格壓力有所緩解。6月CPI較前月下滑0.4%，受汽油價格出現自2022年以來最大降幅的影響；CPI年增率3.5%，也低於分析師預期。

聯準會主席華許在獲任命後首次出席國會聽證會，部分目的是闡述聯準會遏制物價上漲壓力的計畫。華許作證之際，美伊圍繞荷莫茲海峽控制權的爭奪導致雙方提高空襲力道，推高原油價格，再度引發通膨上揚擔憂。

儘管如此，在CPI報告發布後，金融市場認為聯準會在7月政策會議結束時維持關鍵利率不變的機率為83.4%，高於周一的58.3%。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場預期年底前至少會升息一次，幅度為25個基點。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示：「這份通膨報告似乎削弱了聯準會將升息的理由。至少目前而言，這給了聯準會暫時的緩衝。」「華許說我們能夠讓通膨下降，而這正是聽證會上的人希望聽到的。也許通膨無需升息就會回落。」

地緣政治方面，美國總統川普放棄了對經荷莫茲海峽運輸貨物徵收20%「保護費」的計畫。美國與伊朗之間的臨時和平協議實際上已經破裂，美軍已對伊朗重新實施海上封鎖並發動新一輪襲擊。

第2季財報季拉開帷幕，五家美國大型銀行公布穩健業績，受惠於交易業務強勁和交易併購活動增加。

高盛股價大漲9%，該銀行公布第2季獲利超出預期，因企業併購交易步調加快，地緣政治不確定性提振了該行的交易業務。摩根大通和美銀在公布超出市場預期的獲利後，股價分別上漲2.5%和1.9%。

花旗集團下跌5.3%，對其成本支出的擔憂蓋過了獲利超預期的利多。富國銀行下跌2.7%。

U.S. Bank Asset Management全國投資策略師Tom Hainlin表示：「這是財報密集公布的一周，我們終於可以聽到美國企業界怎麼說。我們繼續希望從銀行那裡了解的是，它們如何看待消費者的財務狀況？迄今為止，這方面傳來的都是好消息。」

IBM股價重挫25.2%，此前該公司警告說，第2季營收將低於預期。