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Nvidia嚴審亞洲客戶 先進AI晶片客戶白名單大縮水 逾半失去購買資格

編譯季晶晶／綜合外電
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為防堵AI晶片流向中國，輝達據報建立新的亞洲客戶白名單，逾半數客戶失去購買最先進...
為防堵AI晶片流向中國，輝達據報建立新的亞洲客戶白名單，逾半數客戶失去購買最先進AI處理器的資格。（路透）

為防堵AI晶片流入中國，輝達Nvidia）建立新的客戶「白名單」制度，嚴格審查亞洲客戶，使獲准購買輝達AI晶片的亞洲客戶數量減少逾半。

金融時報引述知情人士報導，過去幾個月，輝達加強對新加坡、馬來西亞及日本客戶的盡職調查（due diligence），其中以新興雲端服務業者（neo-cloud providers）受衝擊最大，許多公司因未通過審查而遭排除在白名單之外。不過，未過關的企業仍可改善後重新申請。

輝達尚未回應置評請求。

美國商務部今年5月發布新指引，要求防堵先進AI晶片流向陸企的海外子公司。美方擔憂，輝達最新Blackwell處理器可能經由馬來西亞等國，出口至與中國有關聯的企業，規避美國出口管制。

精華 FAQ

  • 主要是為防堵AI晶片流入中國，避免先進產品透過亞洲地區客戶或轉手管道，繞過美國出口管制，降低敏感晶片外流風險。

  • 過去幾個月，輝達加強對新加坡、馬來西亞及日本客戶的盡職調查，其中新興雲端服務業者受衝擊最大，許多公司因此被排除在白名單之外。

  • 有機會。報導指出，未通過白名單審查的企業並非永久失去資格，只要改善相關條件、補強資料或通過後續盡職調查，仍可重新申請。

Nvidia 輝達 新加坡

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