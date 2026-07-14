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Meta投資路州資料中心 加碼400億美元

編譯陳苓／綜合報導
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Meta持續擴大AI運算版圖，承諾對美國路易斯安那州的「Hyperion」資料中心，額外投資400億美元。Hyperion將是Meta規模最大的資料中心，外界預估總投資額可能高達2500億美元。

Meta 13日宣布擴大Hyperion資料中心的規模，投資額從先前宣布100億美元增至500億美元，算力也從原先的2百萬瓩（GW）升至5 GW。

彭博資訊5月引述知情人士指出，Meta打算對Hyperion加碼投資2000億美元，主要用於採購昂貴的運算晶片，若加上13日公布的500億美元，意味預期投資總額達2500億美元。Meta至今未曾發布超出500億美元的投資項目。

Hyperion占地近4000英畝，將是Meta旗下最大的資料中心。由於成本高昂，該公司找上外部投資人藍鴞資本（Blue Owl Capital）協助融資。Meta執行長查克柏格為打造「超級人工智慧」，過去兩年砸下重金興建資料中心等基礎設施，目前完工與建造中的資料中心共33個。他也承諾未來幾年將斥資至少6000億美元，在美國建造基礎建設。

查克柏格上周受訪表示，該公司仍在尋求所有可用算力，但同時考慮是否要出租部分算力給外部人士。

精華 FAQ

  • Meta宣布對路易斯安那州的Hyperion資料中心額外投資400億美元，讓該案總投資額由先前的100億美元提高到500億美元，顯示公司持續加碼AI基礎設施。

  • Hyperion將成為Meta規模最大的資料中心，占地近4000英畝，算力也由原先的2百萬瓩提升至5 GW，代表Meta在AI運算資源上的部署大幅升級。

  • 由於Hyperion建設成本極高，Meta找上Blue Owl Capital協助融資；同時，查克柏格也表示公司仍積極爭取算力，並在評估是否把部分算力出租給外部人士。

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