黃仁勳：NVIDIA還沒到頂 續加速成長

AI市場近期屢現雜音，NVIDIA執行長黃仁勳出面信心喊話。（路透）

AI市場近期屢現雜音，NVIDIA輝達 （又稱英偉達）執行長黃仁勳 出面信心喊話。綜合媒體報導，黃仁勳日前率領輝達高層參加摩根史坦利證券（大摩）的閉門會議內容曝光，他在席間高喊輝達單季營收將逼近千億美元，成長動能不僅還沒到頂，而且還在加速，並已拿下某大雲端服務供應商（CSP）大單。

法人指出，黃仁勳出席大摩閉門會議唱旺公司後市之餘，也駁斥市場盛傳輝達下世代Rubin Ultra平台延至2028年推出的傳言，強調出貨時間維持正常，為AI市場吃下定心丸。

媒體披露，黃仁勳率領輝達財務長柯蕾絲等高層出席大摩這場閉門會議，規格如同公司財報會議一般，凸顯對這次會議的重視。輝達高層在這次閉門會議中指出，今年CPU營運目標將達200億美元，隨著GPU產品出貨續強，輝達單季營收將叩關千億美元。

黃仁勳強調，輝達成長動能並未到頂，而且還在加速中。他並透露，輝達成功拿下過去長期依賴ASIC伺服器算力為主的大型雲端服務供應商（CSP）訂單，目前輝達GPU已占該CSP近五成算力比重。

這意味輝達在這場GPU與ASIC搶市大戰當中，市占率持續擴大，加上黃仁勳大力看好公司前景，大摩分析師Joseph Moore於會後發布報告指出，這場會議「氣氛積極」，看好輝達未來成長動能可望同時進攻三大領域，分別為AI實驗室、傳統CSP、NeoCloud或主權AI等相關市場。

Joseph Moore點出，雖然傳統CSP在AI基建開始受到電力、土地、建設速度等限制影響，不過輝達後續將可望將出貨動能擴張到CPU、網通等相關領域，打破過去以GPU為主的情況。

外界預期，黃仁勳定調Rubin Ultra如期推出，同步消弭先前市場認為800VDC、共同封裝光學（CPO）光通訊等新規格將延後的疑慮，為台達電、光寶、波若威、華星光等台灣相關廠商後市吞下定心丸。

據了解，Rubin平台與前一代Blackwell平台相較，標榜可將推論每個詞元成本降低十倍，Rubin GPU可為AI推論提供50 petaflops 的NVFP4 運算能力，而Rubin Ultra平台被視為是Rubin平台的進階升級版，並將導入800VDC及CPO等新規格。

其中，800VDC發展備受市場關注，將由台達電、光寶等電源供應器大廠供應。

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針對下半年800VDC業務進展，台達電董座鄭平日前表示，目前與客戶進展順利，部分個別企業有出，但仍取決於客戶何時大量拉貨。

輝達原規畫800VDC會在2027年大量出貨，400VDC的進展會比800VDC快，因為安裝架構和現有資料中心類似，今年會有一些產品出貨，但不會太大量。

光寶則表示，隨電源機櫃規格已拉升至110千瓦，且800HVDC成為目前市場上最佳的解決方案，預估明年800VDC將明顯放量。

至於CPO，業界指出，當前市場趨勢為今年下半年小量生產，並送至CSP廠做產品測試驗證，若一切順利，將會在Rubin Ultra及輝達新一代的Feynman平台開始大量使用，屆時波若威、華星光、合聖等相關CPO供應鏈有機會逐年擴大出貨力道，為營運挹注顯著動能。