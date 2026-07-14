英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高AI處理器產量
英特爾13日宣布，將投資50億歐元（約57億美元）擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於人工智慧（AI）系統的處理器產量，也為歐洲打造更強大晶片產業的目標注入動能。
英特爾表示，這筆資金將用於更新都柏林西部Leixlip廠區的設施，擴充現有產能，並推進研發工作。該公司執行副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）也說，這項投資將確保「愛爾蘭持續站在全球最先進製造生態系的前沿，同時強化該地區在全球科技版圖中的地位」。
英特爾今年稍早宣布，將斥資逾140億美元，重新取得位於Leixlip廠區Fab 34晶圓廠的完全控制權。兩年前，英特爾為改善財務狀況，以112億美元將該廠出售給投資集團Apollo，如今將透過逾60億美元新債，買回Apollo的股權。
此前，英特爾2022年決定在德國馬格堡興建投資額達300億歐元（343億美元）的大型晶圓廠，但在去年取消；波蘭一座工廠也遭到擱置。英特爾稱此舉是為「優化生產布局，提高報酬率」。
隨著AI資料中心晶片需求持續激增，半導體業者紛紛擴大製造產能。歐盟也正透過「晶片法」提升歐洲半導體製造能力，降低對海外高效能晶片供應商的依賴。愛爾蘭政府則是在去年公布「國家半導體戰略」，目標是吸引更多相關投資。
愛爾蘭總理馬丁表示，這項投資是「對愛爾蘭作為歐洲最先進製造生態系核心地位的強力信任投票」。
近年來，英特爾CPU的重要性，已被輝達的GPU掩蓋。雖然GPU較適合用於訓練AI模型，但要協調AI代理執行軟體工程等複雜任務，仍需效能更強大的CPU。這股需求推動英特爾CPU銷售大幅成長，包含預計在愛爾蘭更新後廠區生產的Xeon伺服器CPU。
英特爾將投入50億歐元、約57億美元，擴大愛爾蘭半導體產能，核心目的是提升AI系統所需處理器的生產量，同時強化當地研發與製造能力。 資金主要用於都柏林西部Leixlip廠區的設施更新、既有產能擴充與研發推進，並支援未來更多高效能晶片製造，尤其是AI資料中心與伺服器相關產品。 對英特爾而言，這有助於提高AI需求帶動下的CPU銷售；對歐洲而言，則呼應歐盟晶片法與愛爾蘭國家半導體戰略，降低對海外高效能晶片供應的依賴。
精華 FAQ
英特爾將投入50億歐元、約57億美元，擴大愛爾蘭半導體產能，核心目的是提升AI系統所需處理器的生產量，同時強化當地研發與製造能力。
資金主要用於都柏林西部Leixlip廠區的設施更新、既有產能擴充與研發推進，並支援未來更多高效能晶片製造，尤其是AI資料中心與伺服器相關產品。
對英特爾而言，這有助於提高AI需求帶動下的CPU銷售；對歐洲而言，則呼應歐盟晶片法與愛爾蘭國家半導體戰略，降低對海外高效能晶片供應的依賴。
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