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美氦氣供應 躍登市場大贏家 已成台日韓最大來源國

編譯陳律安／綜合報導
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根據日媒分析海關數據，美國已成為日本、南韓、台灣首要的氦氣供應來源，且市占可能進一步擴大，原因是伊朗戰爭影響卡達的氦氣出口、以及中方已對這種關鍵半導體生產氣體祭出出口限制。

日、韓、台等亞洲經濟強權，向來從卡達與中國採購氦氣等惰性氣體。台積電高層表示，卡達可利用規模龐大的液化天然氣（LNG）產業，從天然氣中分離並提取氦氣，因此其氦氣的生產成本效益在全球居前。然而，伊朗戰爭正擾亂卡達的LNG生產與外銷，也進一步拖累其氦氣產量。中國也在10日表示暫時禁止氦氣出口，但並未說明原因。

在這樣的亂局下，美國成為最大贏家。台灣採購的氦氣等惰性氣體，源自美國的供應占比，從2025年的不到4%，在2026年上半年已升至近60%；同期來自卡達的供應占比則從近88%銳減至大約30%。在今年上半年，來自中國的氦氣供應比重則約為5%。

2025年，南韓約55%的氦氣來自最大供應來源卡達，但此一占比在今年頭五個月已縮減至大約34%，同期美國的供應比重，則由約28%躍升至近56%。南韓在2022年，逾半數的惰性氣體來自中國，但在今年頭五個月僅剩3.3%。

日本對美國的採購也急增，在今年頭五個月，日本逾83%的惰性氣體向美國採購，遠高於2022年的大約28%。隨日本與中國的緊張情勢升高，來自中國的供應，由2022年的近28%，驟減至今年前五個月的僅3.6%。

氦氣對可用於冷卻、檢漏與沉積製程，對半導體製造尤其重要，也是先進微影技術不可或缺的氣體。

美國約占全球氦氣產量的40%，卡達與俄羅斯則分別約占33%及近10%。中國的氦氣產量占全球不到2%，但亞洲數個主要經濟體過去曾從中國進口大量氦氣。根據海關數據，亞洲主要經濟體目前對中國氦氣的依賴程度已相當低，不過北京的出口限制仍可能推升整體價格。

產業高層表示，中國決定限制氦氣出口，顯示當地這項關鍵氣體的供應可能也日益吃緊，因此希望保留更多氦氣供國內使用。

由台積電等主要晶片製造商領導的台灣半導體產業協會，已敦促台灣政府建立氦氣等關鍵工業氣體的戰略儲備，並增加液化天然氣等重要能源供應的安全庫存。

精華 FAQ

  • 因伊朗戰爭影響卡達LNG生產與外銷，中國又暫停氦氣出口，使亞洲買家轉向美國。台灣對美供應占比已從不到4%升至近60%，南韓與日本也同步大幅增加採購。

  • 台灣自美國採購比重升至近60%，卡達降到約30%；南韓對美國比重升至近56%，卡達降至約34%；日本今年前5個月逾83%惰性氣體來自美國，中國來源則大幅萎縮。

  • 氦氣可用於冷卻、檢漏與沉積製程，對半導體製造，尤其是先進微影技術至關重要。業界擔心供應不穩與價格上升，因此台灣半導體協會已建議政府建立戰略儲備。

伊朗 天然氣 南韓

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