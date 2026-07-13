微軟納德拉示警：企業用AI代價大 當心關鍵知識外流

微軟執行長納德拉。（路透）

微軟 執行長納德拉11日在X平台指出，公司使用AI時，支付了兩次費用，一次以金錢付款、另一次代價更為高昂，是企業知識。這篇貼文廣為流傳，至今觀看人數已突破610萬人次。

這是什麼意思？納德拉以1962年諾貝爾 經濟學得主主艾羅（Kenneth J. Arrow），提出的「資訊悖論」（information paradox）來解釋。資訊賣家面臨難題，為了說服買方採購，必須把資訊內容透露給買方，但這麼做等於把資訊免費送給對方，這個問題促成專利權與智財權制度的誕生。

但AI翻轉了上述局面，如今問題落在買方身上。為了要讓模型有用，必須告訴模型業務如何運作，要讓模型運作愈好，就得透露愈多，納德拉稱之為「反向資訊悖論」（Reverse Information Paradox）。

科技網站GPU Solution報導，企業外流的資訊包括哪些？首先，提示詞：團隊的提問揭露工作內容。再來，修正：每次有人告訴模型，這個產業不是這樣運作，修正知識就會變成數據。第三，評估機制（evals）：即用來衡量AI表現的內部測試，也就是企業對品質的定義。納德拉指出，模型能從這些數位軌跡中學習。

打個比方，這就像是聘請睿智的顧問，他不只以小時計費，同時還把從企業學到的一切寫在筆記本上。等聘僱期結束，筆記本也被顧問帶走，明天他又能跟任何人簽約。對此，納德拉說：「消費智慧之時，也在創造智慧，你創造的東西，應屬於你。」

數據分析軟體商Palantir執行長卡普（Alex Karp）也說，科技客戶想要控制運算內容、模型、資料棧等，他們想確有生產手段，不希望轉移給別人。

那麼該怎麼辦呢？納德拉認為需要「信任界線」（trust boundary），在界線之內，公司資料、修正、微調模型會累積，且未經同意不得外洩。合約條款是書面界線，在單一地區的資料中心內，以專用伺服器運作自家模型與權重，則是實際界線。