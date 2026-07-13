我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寫寄語抽門票」紐約中央公園世界盃決賽派對 5萬人免費看

紐約市犯罪降近6% 槍擊、凶殺雙創新低皇后區不減反增

微軟納德拉示警：企業用AI代價大 當心關鍵知識外流

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟執行長納德拉。（路透）
微軟執行長納德拉。（路透）

微軟執行長納德拉11日在X平台指出，公司使用AI時，支付了兩次費用，一次以金錢付款、另一次代價更為高昂，是企業知識。這篇貼文廣為流傳，至今觀看人數已突破610萬人次。

這是什麼意思？納德拉以1962年諾貝爾經濟學得主主艾羅（Kenneth J. Arrow），提出的「資訊悖論」（information paradox）來解釋。資訊賣家面臨難題，為了說服買方採購，必須把資訊內容透露給買方，但這麼做等於把資訊免費送給對方，這個問題促成專利權與智財權制度的誕生。

但AI翻轉了上述局面，如今問題落在買方身上。為了要讓模型有用，必須告訴模型業務如何運作，要讓模型運作愈好，就得透露愈多，納德拉稱之為「反向資訊悖論」（Reverse Information Paradox）。

科技網站GPU Solution報導，企業外流的資訊包括哪些？首先，提示詞：團隊的提問揭露工作內容。再來，修正：每次有人告訴模型，這個產業不是這樣運作，修正知識就會變成數據。第三，評估機制（evals）：即用來衡量AI表現的內部測試，也就是企業對品質的定義。納德拉指出，模型能從這些數位軌跡中學習。

打個比方，這就像是聘請睿智的顧問，他不只以小時計費，同時還把從企業學到的一切寫在筆記本上。等聘僱期結束，筆記本也被顧問帶走，明天他又能跟任何人簽約。對此，納德拉說：「消費智慧之時，也在創造智慧，你創造的東西，應屬於你。」

數據分析軟體商Palantir執行長卡普（Alex Karp）也說，科技客戶想要控制運算內容、模型、資料棧等，他們想確有生產手段，不希望轉移給別人。

那麼該怎麼辦呢？納德拉認為需要「信任界線」（trust boundary），在界線之內，公司資料、修正、微調模型會累積，且未經同意不得外洩。合約條款是書面界線，在單一地區的資料中心內，以專用伺服器運作自家模型與權重，則是實際界線。

精華 FAQ

  • 一次是支付模型或服務的金錢費用，另一次則是更難估量的企業知識成本。因為為了讓AI更好用，企業往往必須把流程、經驗與判斷方式透露給模型。

  • 它是指AI不像傳統資訊賣方那樣先揭露才成交，而是買方為了讓模型有效，必須先分享更多內部知識。結果是使用越深入，越容易把企業智慧轉化成可被模型吸收的資料。

  • 納德拉建議建立「信任界線」，讓資料、修正與微調結果只在授權範圍內累積，不可任意外洩。做法包括明確合約條款，以及在單一地區資料中心內以專用伺服器運行模型。

微軟 諾貝爾

上一則

倫敦科技周釋放AI產業新信號 神州光大的價值開始顯現

延伸閱讀

Meta要賣AI算力 市場憂供給過剩、投資力道將放緩

Meta要賣AI算力 市場憂供給過剩、投資力道將放緩
Meta搶進AI代理寫程式市場 首推付費版 價格僅對手25%

Meta搶進AI代理寫程式市場 首推付費版 價格僅對手25%
Nvidia也押注開源AI新創公司Together AI 看準企業改拚低成本AI

Nvidia也押注開源AI新創公司Together AI 看準企業改拚低成本AI
成本差逾百倍 美企採用「價格實惠」中國AI比重攀升

成本差逾百倍 美企採用「價格實惠」中國AI比重攀升

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
高盛和摩根史坦利都認為，美股「科技七雄」即將反彈。圖為七雄之一的Nvidia標誌。(路透)

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

2026-07-07 02:24

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電