伊朗戰火之外有更大風險？華爾街憂這兩國角力 恐被迫選邊站

沙烏地與阿聯近年因爭奪商業、區域投資及影響力，關係逐漸出現裂痕。圖為兩國領導人2021年在利雅德會晤。(美聯社)

伊朗 戰事雖然占據新聞頭條，但根據彭博資訊報導，華爾街投行與私募基金高層私下更擔心沙烏地阿拉伯 與阿拉伯聯合大公國日益加深的裂痕。這項風險鮮少受到外界關注，卻可能顛覆全球投資流向。

沙國和阿聯關係惡化，促使高盛、摩根史坦利 、貝萊德、KKR等金融巨擘制定應變計畫。近年來，這些機構積極擴張在沙國與阿聯的業務，盼貼近兩國合計掌控逾3兆美元的主權財富基金，也看好AI、基礎建設與金融服務投資帶來的商機。

然而，兩國在葉門、蘇丹、非洲之角等議題上立場分歧，對伊朗的態度也不盡相同。今年4月，阿聯宣布退出石油輸出國組織（OPEC），進一步加深兩國裂痕。

近期已有部分阿聯企業反映，申辦沙國商務簽證變得較難取得，多起由沙國匯款到阿聯的跨境銀行轉帳也出現異常延誤。雖然原因不明，但政治裂痕是否開始蔓延至商業領域，令人憂心。

部分企業已著手擬定應變計畫，包括調整物流安排、重新檢視合約及合作關係，以降低營運風險。

分析人士指出，若沙國與阿聯競爭升高，不僅可能迫使跨國企業在利雅德與阿布達比之間選邊站，也可能衝擊全球油市。阿聯退出OPEC後，不再受產量限制，可能與更依賴高油價支撐財政的沙國掀起價格戰。

彭博指出，沙國與阿聯合計生產全球約13%的原油，部分石油收入近年也成為全球AI投資的重要資金來源。今年上半年，涉及波斯灣資本的交易金額年增近200%，達約3,000億美元。

回顧2017年卡達封鎖危機，沙國、阿聯等國對卡達祭出斷交與貿易禁令，引發重大金融動盪，全球銀行也被迫在不同陣營間艱難取捨。如今沙國與阿聯的競爭已擴及物流、金融與旅遊等領域。若兩國關係持續惡化，恐衝擊華爾街併購、募資及資產管理業務，金融機構也可能被迫在兩國之間選邊站。