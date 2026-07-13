美股財報季 面臨通膨僵固、能源價漲、Fed升息預期三大考驗

美企獲利成長 資料來源：FactSet

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美股第2季財報季開跑，市場預期獲利年增逾29%，但須面對通膨、能源與升息三重壓力。

美股第2季財報季開跑，市場預期獲利年增逾29%，但須面對通膨、能源與升息三重壓力。 重點二： 6月CPI與Fed主席華許國會聽證會，將成為7月利率決策與市場走勢的重要指標。

6月CPI與Fed主席華許國會聽證會，將成為7月利率決策與市場走勢的重要指標。 重點三：科技與金融巨頭將陸續公布財報，若獲利未達高度期待，股市高估值恐引發回檔。

美股 財報季本周開鑼，預料第2季獲利將年比成長逾29%，但最大的考驗為在通膨僵固、能源價格上漲、聯準會 （Fed）預料將升息之際，獲利成長是否足以讓股市牛市續奔，尤其Fed新任主席華許本周將出席國會聽證會、以及6月通膨數據也將出爐，將為7月決策定調。

分析師認為，未來三周的發展將決定美股下半年命運。

美國銀行、摩根大通、富國銀行、高盛 及花旗集團14日將公布第2季財報，為美股財報季揭開序幕。FactSet數據顯示，分析師目前預期史坦普500指數成分企業的第2季獲利，將比去年同期成長23.6%，為連續第二季成長率超過20%。

若納入考量過去每次財報季的獲利成長率平均上修幅度，美企上季獲利有望成長29.4%，為2021年第4季以來最高。晶片類股上季獲利預估將會飆增136%，消費必需品、非消費必需品、金融、工業以及醫療保健類股的獲利增長則是預料將降溫。

考驗在於企業獲利成長能否滿足市場的高度期待，尤其通膨居高不下、能源成本攀升以及利率看升的影響持續發酵，同時股市價位偏高，壓縮了容錯空間，最佳案例便是三星電子上季業績強勁後，卻只因不夠驚豔，就引爆晶片類股的拋售賣壓。

策略師指出，在獲利成長強勁時，股市價位偏高不是問題，但不代表在獲利成長放慢時，股市就不會回檔。

另一個關注重點是利潤，在成本攀升之際，成長股的上季利潤預料將降至30.8%，低於第1季的35.4%，科技七雄的利潤更將預估從36.2%陡降至27.7%。

此外，美國預定14日公布6月消費者物價指數（CPI），預料將年升率降至3.8%，核心CPI預估維持在2.8%，都仍高於2%目標。華許也預定美東時間14日上午10時出席聯邦眾議院金融服務委員會的聽證會，美東時間15日上午10時再出席參院銀行委員會的聽證會，都將為7月決策方向定調。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，隨著美伊衝突再起，以及Netflix、Google母公司Alphabet、蘋果及Nvidia輝達（另稱英偉達）等重量級科技業者都將陸續公布財報，未來三周的發展將是美股下半年表現的關鍵。