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強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

編譯葉亭均／綜合外電
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美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

美元與美債走勢近期分化，美國經濟強勁有利美元，但卻推升公債殖利率，導致債券價格走低。彭博資訊指出，現在不少機構選擇做多美元，但避開美國長天期公債，改布局其他國家公債。

儘管美元最近強勢，因美國經濟展現韌性，且中東局勢再度升溫，但這些相同因素卻對美債造成壓力。市場擔心，經濟強勁與油價上漲將推升原本就居高不下的通膨，迫使聯準會（Fed）進一步升息，因此美國公債殖利率持續維持高檔。

這種市場預期最明顯地反映在所謂「美國實質殖利率」大幅攀升。實質殖利率扣除了通膨對投資報酬的影響。上周，美國10年期抗通膨公債（TIPS）殖利率升破2.3%，創一年多來新高，顯示投資人預期未來幾個月Fed將採取更緊縮的貨幣政策。

管理全球約8,360億美元資產的Insight Investment公司北美固定收益主管墨菲表示：「目前實質殖利率維持高檔，原因其實很直接。Fed變得更加鷹派，經濟數據依然強勁，而通膨仍高。」

衡量美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）目前為101之上，距離今年高點不遠。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至7月7日當周的資料，投機交易者目前持有超過400億美元美元多頭衍生性商品部位，為2015年以來最看多美元。

對投資人而言，這形成兩難局面：一方面，相較於其他主要市場，美國實質殖利率上升，使美元資產對全球投資人更具吸引力；但另一方面，若投資對利率敏感的美國長天期公債，卻可能因殖利率持續上升而蒙受資本損失。

因此，有些投資人尋求折衷策略。管理超過39億美元資產的Winthrop資本管理公司投資長庫恩斯表示，他目前仍看多美元，但對美國長天期公債則較為保守，因為若美國經濟持續優於全球其他地區並推升通膨，美國長債首當其衝。

他目前透過放空歐元與日圓，來建立公司的美元多頭部位，因為這兩種貨幣提供的整體收益率較低，至於「美元目前同時享有兩項優勢：高殖利率與優於其他國家的經濟成長」。他並押注，英國與歐洲的長天期公債表現將優於美國公債。

歷史上，美元走勢與美國實質殖利率一直高度相關。這種關係曾在去年因川普政府發動貿易戰、削弱市場對美國資產信心而中斷，但如今已重新建立，使Fed立場轉鷹派的利率前景，再次成為美元走勢的核心因素。

對政策最敏感的美國2年期公債殖利率上升7個基點至4.21%，與美元同樣接近今年最高水準。

精華 FAQ

  • 因美國經濟展現韌性、通膨與油價又有上行壓力，市場預期Fed可能更鷹派，帶動殖利率上升，進而壓低債券價格，長債首當其衝。

  • 實質殖利率扣除通膨影響後仍走高，表示投資人預期未來幾個月Fed可能進一步緊縮貨幣政策；10年期TIPS殖利率升破2.3%，即是明顯訊號。

  • 不少機構選擇做多美元，但對美國長天期公債保持保守，甚至轉向英國與歐洲長債；部分投資人也透過放空歐元與日圓來建立美元多頭。

殖利率 聯準會

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