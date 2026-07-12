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蘋果M7晶片將接收成果 AI效能直追Nvidia

編譯葉亭均／綜合外電
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彭博資訊指出，蘋果正將Apple Car的研究成果運用於設計未來的AI處理器，讓...
彭博資訊指出，蘋果正將Apple Car的研究成果運用於設計未來的AI處理器，讓接下來將推出的M7與M8處理器更具AI運算能力。(路透)

儘管蘋果公司曾耗時10年、耗資超過100億美元投入研發蘋果汽車 ，最後以失敗告終，但彭博資訊指出，蘋果正將Apple Car的研究成果運用於設計未來的AI處理器，讓接下來將推出的M7與M8處理器更具AI運算能力，這也是預期今秋推出M6晶片後、有可能半年後就快速推進到M7晶片的原因。

根據彭博資訊彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，在Apple Car計畫早期，蘋果便決定若推出汽車，就必須具備Level 5（第五級）完全自駕能力，也就是自駕技術的最高等級。這項決策促使蘋果展開第一批大規模AI晶片的研究計畫，後來神經網路引擎（Neural Engine）的研發成果便成為蘋果晶片中專門負責裝置端AI運算的核心。

報導指出，透過這些研究成果積累，蘋果未來的M7與M8處理器，在設計上將更著重於AI運算能力，而非單純追求整體效能或能源效率。

葛曼重提了6月下旬的報導，即蘋果今秋為入門款Mac推出一般版M6後，不會像以往一樣在數個月後推出較高階的M6 Pro、M6 Max甚至M6 Ultra晶片，而是在M6推出約六個月後、即明年上半年，便直接推出M7基礎版晶片，原因是要把研發資源集中在以AI為優先設計的M7系列晶片，大幅提升神經網路引擎。

M7系列將更加聚焦於AI運算能力。這對於未來使用更高階晶片產品的專業用戶尤其有利，因為這些使用者通常需要處理更複雜的工作流程，更能受惠於AI加速。即使是入門版M7，其記憶體頻寬也將進一步提升至約 240GB/s。

接下來，蘋果可能在2027年底推出M7 Pro與M7 Max、2028年推M7 Ultra。葛曼說，據了解，M7 Ultra晶片的AI效能將大幅提升，接近輝達Blackwell等專業AI加速器的等級。

此外，M7 Ultra還將支援最高1.5 TB的記憶體容量。葛曼指出，考量目前記憶體價格仍居高不下，這樣的配置未必會提供給一般消費者或企業客戶，但對於AI伺服器而言，卻具有相當大的實用價值。

精華 FAQ

  • 因為Apple Car計畫早期就投入大量AI晶片研究，尤其是自駕所需的神經網路運算，後來這些技術可直接轉用到Mac晶片設計，提升裝置端AI能力。

  • 彭博指出，蘋果可能在推出M6基礎版約6個月後就直接推M7，而不再像過去分批推出M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra，顯示研發重心將轉向AI優先。

  • 報導稱M7 Ultra的AI效能將大幅提升，接近Nvidia Blackwell等級的專業AI加速器，並支援最高1.5 TB記憶體，對AI伺服器特別有實用價值。

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