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蘋果怒告OpenAI與前員工竊密 恐衝擊AI硬體布局

編譯周辰陽／即時報導
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蘋果公司提起訴訟，指控ChatGPT的開發商OpenAI竊取蘋果的商業機密。圖為...
蘋果公司提起訴訟，指控ChatGPT的開發商OpenAI竊取蘋果的商業機密。圖為蘋果公司標誌、Open AI標誌和法槌的插圖。（路透）

蘋果公司10日對OpenAI及兩名前員工提起訴訟，指控OpenAI與兩人盜用蘋果商業機密，協助OpenAI進軍消費性硬體領域。路透指出，這起訴訟使兩家公司原已升高的緊張關係急遽惡化，也掀起未來AI裝置的主導權之爭。這類裝置可能不再使用傳統應用程式或作業系統。

蘋果訴狀點名的兩名前員工，分別是前資深系統電氣工程師劉暢（Chang Liu，譯音），以及前iPhone與Apple Watch產品設計副總裁陳棠育（Tang Yew Tan，譯音）；兩人均未立即回應置評請求。OpenAI基金會（OpenAI Foundation）、OpenAI商業部門OpenAI Group PBC，以及遭OpenAI收購的io Products，也被列為被告。

分析師認為，OpenAI正在研發自有手機或其他裝置，若成功推出，可能使消費者的注意力從蘋果最暢銷的iPhone轉移。隨著AI產品開發競賽加劇人才與專有技術之爭，兩家科技公司的合作關係也日益緊繃。

PP Foresight分析師佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）表示：「蘋果認為OpenAI正從合作夥伴轉變為潛在競爭對手，而OpenAI則試圖降低對iPhone的依賴，並與消費者建立直接關係。即使指控未獲證實，這起訴訟仍可能延誤OpenAI的硬體布局，並進一步削弱原已日益脆弱的合作關係。」

蘋果在訴狀中聲稱，公司2月曾致函OpenAI，對機密資訊流入OpenAI表達疑慮，並要求討論此事，但未收到回覆。訴狀指出，目前有超過400名前蘋果員工任職於OpenAI，其中一些人掌握蘋果機密資訊「並不令人意外」，但OpenAI僱用過去曾受託掌握蘋果商業機密的人員，「不代表OpenAI有權利用這些資訊，加速硬體業務起步」。

史丹佛大學法學院教授藍利（Mark Lemley）表示，蘋果提出的訴狀「有可能成為一樁非常重大的案件」。他指出，蘋果的部分指控，例如OpenAI僱用數百名前蘋果員工，在加州並不違法；但若蘋果所稱前員工帶走機密文件、OpenAI正在使用這些文件的說法屬實，「對OpenAI就是一個問題」。

羅格斯法學院教授赫迪（Camilla Hrdy）則認為，由於過去多數涉及AI與商業機密的案件都與軟體而非硬體有關，這起案件可能相當複雜。她指出：「科技業經常出現這類商業機密訴訟，隨著案件發展，我們通常會得知更多資訊。OpenAI並不是無力負擔辯護費用的被告。」

Axios報導，蘋果目前與OpenAI維持合作關係，將ChatGPT整合至蘋果產品。不過，傳聞OpenAI即將推出一款新硬體裝置。OpenAI全球事務長勒漢（Chris Lehane）1月在達沃斯論壇告訴Axios，這款裝置將於2026年上半年推出。

根據訴狀，蘋果要求禁止被告持有、使用或揭露蘋果商業機密，保存及歸還蘋果資料，並賠償盜用商業機密與違反合約造成的損失。不過，彭博資訊先前報導，OpenAI已著手準備就雙方合作關係對蘋果採取法律行動。紐約時報指出，OpenAI曾考慮向蘋果發出通知，聲稱蘋果違反合約。

精華 FAQ

  • 蘋果主張OpenAI與兩名前員工盜用商業機密，並把相關資訊用於加速硬體業務。蘋果要求禁用、歸還資料並求償，認為此舉已侵害其競爭利益。

  • 外界認為OpenAI可能研發自有手機或其他AI裝置，若成功將吸走原本集中在iPhone的注意力。此案也可能延後其硬體上市時程，削弱與蘋果的合作。

  • 專家指出，僱用大量前蘋果員工本身在加州不違法，但若前員工確實帶走機密文件且OpenAI加以利用，就可能構成嚴重問題。由於案件牽涉硬體與AI機密，後續發展可能相當複雜。

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