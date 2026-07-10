蘋果怒告OpenAI竊商業機密 挖走逾400名員工還要求帶零件面試
蘋果公司10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI及其2名員工，指控OpenAI在開發競爭性裝置過程中竊取商業機密。
華爾街日報報導，蘋果指控OpenAI硬體長陳棠育（Tang Yew Tan, 譯音）及技術人員劉暢（Chang Liu, 譯音）透過各種方式取得蘋果機密資訊。譚唐正領導OpenAI開發自有裝置，這項關鍵戰略可讓該公司直接接觸消費者，不必再透過蘋果iPhone等其他公司的裝置。
陳棠育與劉暢都曾任職蘋果，之後轉投OpenAI。陳棠育在蘋果任職24年，並晉升為產品設計團隊資深主管，與蘋果工業設計主管艾夫（Jony Ive）密切合作。離開蘋果後，陳棠育加入艾夫創辦的人工智慧裝置新創公司io Products；該公司隨後與OpenAI合併，但這起訴訟並未將艾夫列為被告。
訴狀指控，陳棠育曾以電子郵件將蘋果供應商資訊寄給自己，並指示仍在蘋果任職的OpenAI求職者，將蘋果的「實際零件」帶到面試現場，向OpenAI團隊「展示並說明」。劉暢則被控使用一名前同事的工作電腦進入蘋果網路，下載「數十份蘋果與硬體相關的機密檔案」。訴狀稱，劉暢當時正招募這名前同事加入OpenAI，並指導對方如何在複製機密檔案時「避免遭安全團隊找麻煩」。
蘋果在訴狀中指出，目前有超過400名前蘋果員工在OpenAI任職，並稱其中部分人士掌握蘋果機密資訊，「並不令人意外」。
Axios則報導，蘋果同時指控，OpenAI在開發硬體裝置期間，曾利用蘋果機密資訊接觸蘋果信賴的合作夥伴。根據訴狀，OpenAI曾讓一家合作夥伴展示一項屬於蘋果商業機密的金屬表面處理技術，「誤導該合作夥伴相信已獲得蘋果許可」。
蘋果在訴狀中表示，無法掌握OpenAI如何處置這些資訊，但指控：「從技術人員到硬體長，OpenAI各個層級都與商業夥伴相互配合，竊取蘋果的商業機密及機密資訊。」
這起訴訟也顯示，兩家公司自2024年以來關係迅速惡化。雙方當年簽署合作協議，讓OpenAI的ChatGPT與蘋果Siri聊天機器人合作，但蘋果6月公布的新版Siri人工智慧採用Google的Gemini技術。目前無法聯絡上譚唐及劉暢取得回應。OpenAI發言人則向Axios表示：「我們對其他公司的商業機密不感興趣，將繼續專注於開發造福世界各地人們的創新技術。」
蘋果主張OpenAI在開發競爭性硬體裝置時，透過前蘋果員工與相關合作行為取得商業機密，涉及供應商資訊、零件展示與機密檔案下載，認為其行為已構成竊取與不當使用資訊。 蘋果指控陳棠育曾把供應商資訊寄給自己，並要求求職者帶蘋果實際零件到面試；劉暢則被指用前同事電腦登入蘋果網路，下載數十份硬體相關機密檔案，且疑似教對方避開安全追查。 此案顯示雙方自2024年合作ChatGPT與Siri後關係急速惡化。蘋果新版Siri改用Google Gemini技術，OpenAI則被指透過內部與合作夥伴管道接觸蘋果機密，使合作氛圍轉為明顯對立。
精華 FAQ
蘋果主張OpenAI在開發競爭性硬體裝置時，透過前蘋果員工與相關合作行為取得商業機密，涉及供應商資訊、零件展示與機密檔案下載，認為其行為已構成竊取與不當使用資訊。
蘋果指控陳棠育曾把供應商資訊寄給自己，並要求求職者帶蘋果實際零件到面試；劉暢則被指用前同事電腦登入蘋果網路，下載數十份硬體相關機密檔案，且疑似教對方避開安全追查。
此案顯示雙方自2024年合作ChatGPT與Siri後關係急速惡化。蘋果新版Siri改用Google Gemini技術，OpenAI則被指透過內部與合作夥伴管道接觸蘋果機密，使合作氛圍轉為明顯對立。
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