我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不沾鍋含「永久性毒物」 紐約州提告3M、杜邦等巨頭

紐約生存手冊／暴雨淹水頻傳 專家授居家防災5要點

第三代Optimus加速推動量產 年底未達標馬斯克就「開除整個採購團隊」

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中媒報導，特斯拉第三代Optimus機器人在年底前有望正式邁入量產階段。（路透）
中媒報導，特斯拉第三代Optimus機器人在年底前有望正式邁入量產階段。（路透）

中媒《晚點LatePost》報導，特斯拉第三代Optimus初步設計已經定案，正加速推進量產，要求供應商年底前具備年產10萬台零件的能力，意味著這款人形機器人將正式走出實驗室、邁入量產階段。

多位特斯拉供應鏈人士透露，該公司近期已向供應商提出Optimus人形機器人零組件的採購指引，要求在9月前將產能提升至每周1,000部，並在年底前進一步擴增至每周2,000至2,500部，亦即供應商屆時每年可向特斯拉供應約10萬部Optimus所需零組件。

據悉，馬斯克已在6月底的高層會議中，審閱並批准Optimus最新版本。事實上，特斯拉量產機器人的進度上已經落後於宇樹、智元等中國公司，據悉馬斯克在會中向團隊下達明確指令：年底前必須達成產能目標，否則整個Optimus採購團隊都將遭到撤換。

自Optimus在2022年AI Day亮相以來，特斯拉幾乎未對外公布完整研發進展。供應鏈人士說，去年第4季至今，特斯拉每月僅採購約50部機器人所需零組件，團隊多數心力都投入重新優化設計。

特斯拉今年5月正式暫停Model S與Model X生產，將加州Fremont工廠產線改建為Optimus專用產線；特斯拉也正在德州興建新的機器人工廠。特斯拉副總裁陶琳先前透露，該公司計劃於今年底前實現大規模量產，目標為5萬至10萬部，2027年可望進一步提升至50萬至100萬部。

不過，馬斯克月初參訪Fremont廠時表示，Optimus初期量產速度將「極為緩慢」，因涉及約1萬個獨特零組件與全新製造流程，技術複雜度遠高於汽車生產。

特斯拉目前尚未公布明確銷售計畫，意味每台Optimus目前都將列為資本支出，而非營收。消息人士表示，雖然Optimus的量產需求仍可能調整，但特斯拉對供應商的潛在要求，是準備好每年10萬部機器人零組件的產能，否則可能拿不到訂單。

精華 FAQ

  • 報導指出，第三代Optimus初步設計已定案，特斯拉正把重心轉向量產準備，並要求供應鏈同步擴產，顯示這款人形機器人已從研發走向正式量產前期。

  • 特斯拉要求供應商先在9月前把產能提升到每周1,000部，年底前再增至每周2,000至2,500部，等於全年可供應約10萬部Optimus所需零組件。

  • 消息稱馬斯克已在高層會議中下達指令，若年底前無法達成產能目標，整個Optimus採購團隊都可能被撤換，同時供應商也可能失去訂單機會。

馬斯克 特斯拉

上一則

躍居史上第三大IPO SK海力士在美發行ADR籌得265億美元 狂吸AI金流

下一則

煉油廠及時向全球供貨 非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

延伸閱讀

特斯拉Q2交車大增25% 股價不漲反跌

特斯拉Q2交車大增25% 股價不漲反跌
蘋果摺疊新機不會延遲？供應鏈人士：9月如期上市

蘋果摺疊新機不會延遲？供應鏈人士：9月如期上市
三星先進製程追趕台積 1.4奈米2029年量產

三星先進製程追趕台積 1.4奈米2029年量產
比亞迪將再超越特斯拉 成全球純電動車銷量冠軍

比亞迪將再超越特斯拉 成全球純電動車銷量冠軍

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」