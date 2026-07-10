若中東戰爭、AI投資加劇通膨… Fed會議紀錄透出升息風向

聯準會 （Fed）官員在上月會議上大致同意，若今年通膨因中東戰爭、關稅或人工智慧（AI）投資熱潮帶動的強勁需求而居高不下，就有必要升息。不過，最新公布的會議紀錄顯示，多數官員也認為，若通膨壓力相對很快消退，Fed可以按兵不動，甚至最終降息 。

這份紀錄是華許 接任Fed主席後第一份政策會議紀錄，凸顯美國經濟前景明顯轉變。今年初，官員關注的是需要什麼條件才會降息；如今，焦點已轉向是否需要升息。

儘管一些分析人士原先預期，華許可能會大幅調整6月會議紀錄內容，不過整體格式基本不變，文件長度減少約1000字，縮減幅度達20%，部分原因可能是政策觀點已逐漸收斂為兩大陣營。一方認為通膨將自行降溫，另一方則認為需要升息才能有效控制通膨。

相較之下，4月由前主席鮑爾主持的最後一次會議，創下數十年來最大歧見。

這份在會議結束三周後公布的紀錄顯示，官員對通膨前景的疑慮升高。更多官員指出，AI建設帶動的企業投資強勁，已成為可能延續物價壓力的新力量，「幾位與會者指出，物價壓力已變得更廣泛，大量商品和服務…出現明顯漲幅。」

幾位官員指出，一年前，Fed還可以把關稅推動的漲價視為一次性因素，等待自然消退而無需政策回應，因為當時勞動市場疲弱，足以支持耐心等待。如今，就業較穩，能源和AI又同時帶來新的成本壓力，若仍按兵不動，會讓高於目標的通膨變得根深柢固，風險更高。

決策官員對勞動市場的顧慮略有減輕。會議紀錄寫道，與會者普遍評估，這段期間收到的資訊顯示，「物價穩定面臨的上行風險仍偏高，而達成最大就業所面臨的下行風險已有所減緩。」

在上月會議之前，市場主要疑慮之一是，中東衝突及被推高的能源成本，可能擴散成更頑固的通膨。但在會議前夕，隨著荷莫茲海峽航運暫定重啟的協議出現，油價重挫，相關疑慮立即減退。

但隨著美伊局勢近日再度升溫，油價走低的前提再度受到質疑。LPL金融集團首席經濟學家羅奇在會後報告中表示：「會議紀錄仍存在一些模糊性，顯示政策方向仍有多種不同觀點在競爭。」