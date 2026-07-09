Fed 6月會議紀錄：AI投資成新通膨壓力 多數官員傾向若通膨持續則升息

聯準會主席華許。(路透)

聯準會 （Fed）官員在上月會議上大致同意，若今年通膨因中東戰爭、關稅或 AI 投資熱潮帶動的強勁需求而持續居高不下，就有必要升息。不過，周三公布的會議紀錄顯示，多數官員也認為，若通膨壓力相對很快消退，Fed 可以維持利率 不變，甚至最終降息 。

這份紀錄是主席華許上任後頭一個政策會議紀錄，凸顯經濟前景出現明顯轉變。今年初，官員關注的是需要什麼條件才會降息；如今，焦點已轉向是否需要升息。

Fed 官員在 6 月 16 至 17 日會議上，一致決議把基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，這個水準自 12 月以來未變。他們也刪除政策聲明中任何暗示未來政策變化的措詞。

華許並未提交利率預測，但他一再矢言維護物價穩定，且沒有釋出耐心等待的味道，更強化外界認為 Fed 委員會傾向緊縮的印象。

這份延後三周公布的會議紀錄顯示，官員對通膨前景的疑慮升高。更多官員指出，AI 建設帶動的企業投資強勁，已成為可能延續物價壓力的新力量。

會議紀錄說：「幾位與會者指出，物價壓力已變得更廣泛，大量商品和服務……出現明顯漲幅。」

幾位官員指出，一年前，Fed 還可以把關稅推動的漲價視為一次性因素，等待自然消退而無需政策回應，因為當時勞動市場疲弱，足以支持耐心等待。如今，就業較穩，能源和 AI 又同時帶來新的成本壓力，若仍按兵不動，會讓高於目標的通膨變得根深柢固，風險更高。

決策官員對勞動市場的顧慮略有減輕。會議紀錄說：「與會者普遍評估，會議間隔期間收到的資訊顯示，物價穩定面臨的上行風險仍偏高，而達成最大就業所面臨的下行風險已有所減緩。」

在上月會議之前，市場主要疑慮之一是，中東衝突及其推高的能源成本，可能擴散成更頑固的通膨。但在會議前夕，隨著荷莫茲海峽航運暫定重啟協議出現，油價重挫，相關疑慮立即減退。

Fed 官員也順勢反映這股舒緩情緒。紐約 Fed 總裁威廉斯周二表示，政策定位良好，並預期 Fed 偏好的通膨指標，也就是近日接近 4% 的指標，會隨能源價格下跌，在「接下來幾個月逐月下降」。

但周三，伊朗攻擊商船引起美國發動新一輪打擊後，油價走低的前提再度受到質疑。川普還拋出接管伊朗石油出口樞紐、重新實施海上封鎖的可能性。