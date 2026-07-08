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貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

編譯季晶晶／綜合外電
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美股市意圖。 (路透)
美股市意圖。 (路透)

電影《大賣空》主角原型、因成功預測2008年美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞（Michael Burry），近日買進運動博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings股票，押注主管機關最終會更嚴格監管預測市場，進而減輕對傳統博弈業者的威脅。

貝瑞周三表示，他以每股約107美元買進Flutter、26美元出頭買進DraftKings。目前兩筆投資大約占一個標準的目標持股規模標準，以六比四的權重偏向Flutter。未來不排除加碼。

他表示，預測市場是這兩家公司的最大威脅，因為這類平台可避開各州博弈稅，在美國《商品期貨交易委員會》（CFTC）監管下透過事件合約（event contracts）在全美提供服務。

貝瑞認為，這類平台存在於監管漏洞，「我相信政治氣候不會容忍此現象」，預期預測市場終將被納入監管與課稅體系。

Flutter股價今年來已大跌50%，但憑藉龐大規模與穩健的核心業務，仍具投資吸引力。DraftKings今年跌幅約21%，但營運表現正開始出現轉折。此外，貝瑞也透露，他以每股27.58美元增持京東，目前已是他的前三大持股之一。他預期，隨著市場對日韓AI與記憶體晶片的投資熱潮降溫，資金將轉向港股與陸股。

精華 FAQ

  • 他表示以每股約107美元買進Flutter，約26美元出頭買進DraftKings；另以每股27.58美元增持京東，且這3檔已成為他關注的核心持股。

  • 他認為預測市場是兩家公司最大的威脅，但這類平台目前存在監管漏洞，最終難以長期不受規範；若被納入監管與課稅，傳統博弈業者受損可望減輕。

  • 他已把京東增持到前三大持股之一，並預期日韓AI與記憶體晶片投資熱降溫後，部分資金將轉向港股與陸股，帶動相關市場機會。

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