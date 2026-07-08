貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

美股市意圖。 (路透)

電影《大賣空》主角原型、因成功預測2008年美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞（Michael Burry），近日買進運動博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings股票，押注主管機關最終會更嚴格監管預測市場，進而減輕對傳統博弈業者的威脅。

貝瑞周三表示，他以每股約107美元買進Flutter、26美元出頭買進DraftKings。目前兩筆投資大約占一個標準的目標持股規模標準，以六比四的權重偏向Flutter。未來不排除加碼。

他表示，預測市場是這兩家公司的最大威脅，因為這類平台可避開各州博弈稅，在美國《商品期貨交易委員會》（CFTC）監管下透過事件合約（event contracts）在全美提供服務。

貝瑞認為，這類平台存在於監管漏洞，「我相信政治氣候不會容忍此現象」，預期預測市場終將被納入監管與課稅體系。

Flutter股價今年來已大跌50%，但憑藉龐大規模與穩健的核心業務，仍具投資吸引力。DraftKings今年跌幅約21%，但營運表現正開始出現轉折。此外，貝瑞也透露，他以每股27.58美元增持京東，目前已是他的前三大持股之一。他預期，隨著市場對日韓AI與記憶體晶片的投資熱潮降溫，資金將轉向港股與陸股。