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AI資料中心擴張 美國估今明兩年用電需求再創歷史新高

編譯簡國帆／綜合外電
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美國預估，今、明兩年的用電需求將衝上新高，主要受人工智慧（AI）資料中心擴張，及...
美國預估，今、明兩年的用電需求將衝上新高，主要受人工智慧（AI）資料中心擴張，及電氣化進展帶動。（美聯社）

美國能源資訊局（EIA）6日發布「短期能源展望」（STEO）報告指出，美國電力消費量去年連續第二年創新高後，今、明兩年預料將進一步成長，主要受耗電量龐大的人工智慧（AI）資料中心擴張，及電氣化進展帶動。

EIA指出，美國去年的電力需求達到創紀錄的4.195兆度（kWh，瓩小時），預測今年將再增至4.269兆度，明年再提高到4.399兆度，需求激增的主因是用於AI與加密貨幣的資料中心迅速擴張，同時家庭和企業在取暖和交通運輸領域擴大使用電力、減少採用化石燃料。

EIA指出，商業部門引領用電需求成長，預估今年的商業部門電力需求將歷來首度超越住宅用電需求。EIA預測，今年對商業用戶的售電量將增至1.550兆度，工業用戶售電量將增至1.065兆度，住宅用電售電量則將略降至1.508兆度。

隨著再生能源發電量攀升，EIA預估，今年煤炭發電量占比將降至15%，明年也維持在15%，低於去年的17%，今、明兩年的天然氣發電量占比估將維持在40%，與去年相同。

EIA預測，今年的再生能源發電量占比將從去年的約24%，提高到25%，明年再升至27%，而核能發電量的2026及2027年占比，都將與2025年的18%相同。

精華 FAQ

  • EIA指出，美國去年電力需求已創新高，預估今年將升至4.269兆度，明年再增至4.399兆度，顯示未來兩年用電需求仍將持續攀升。

  • 主要動能來自AI與加密貨幣資料中心快速擴張，另外家庭與企業在取暖、交通運輸等領域更廣泛使用電力，也帶動整體需求上升。

  • EIA預估煤炭占比將由去年的17%降至今年與明年的15%，天然氣維持40%，再生能源由24%升至25%並在明年達27%，核能則持平18%。

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