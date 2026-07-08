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Nvidia CPU再下一城 獲AI新創Perplexity採用 挑戰Intel、AMD地位

編譯季晶晶／綜合外電
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AI新創Perplexity宣布採用輝達Vera CPU。（路透）
AI新創Perplexity宣布採用輝達Vera CPU。（路透）

路透報導，AI新創公司Perplexity周二證實，將採用輝達Nvidia）的新款中央處理器（CPU）。這也顯示，輝達正積極拓展CPU市場，挑戰長期主導該領域的英特爾（Intel）和超微（AMD）。

輝達表示，旗下的Vera CPU預計在本會計年度結束前創造200億美元營收。相較於專為人工智慧（AI）打造的晶片，Vera是用途更廣泛的通用運算晶片。隨著OpenAI、DeepSeek等AI公司開始自行設計AI晶片，Vera也是輝達推動營收多元化的重要布局。

CPU市場長年由英特爾與超微主導，涵蓋筆電、伺服器等裝置。但許多CPU設計於AI代理（AI agents）興起之前，未必符合新一代AI工作負載需求。

Perplexity企業運算基礎設施副總裁Nate Kupp表示，Vera在執行AI代理編碼任務時，速度是傳統CPU的1.5倍。他表示，Vera非常契合Perplexity的核心工作負載需求。但未透露採購數量。

輝達此前披露，OpenAI、Anthropic及甲骨文（Oracle）也計劃採用其CPU。

精華 FAQ

  • Perplexity表示，Vera在執行AI代理編碼任務時速度更快，約為傳統CPU的1.5倍，且更符合其核心工作負載需求，因此決定採用。

  • 輝達此舉明顯鎖定長期主導CPU市場的英特爾與超微，期望藉由Vera等產品，在筆電與伺服器等通用運算領域擴大版圖。

  • 輝達預估Vera在本會計年度結束前可創造200億美元營收，且它屬於通用運算晶片，不僅服務AI，也有助於分散公司營收來源。

Nvidia 輝達 超微

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