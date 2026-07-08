查克柏格AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI

Meta新發表Muse Spark Image。（取材自Meta官網）

Meta 推出創辦人查克柏格 大幅改造 AI 布局後的首款圖像生成模型，力圖追上 OpenAI 和 Google 等對手。

這個社群平台周二發表 Muse Spark Image。Meta表示，這款模型使用「先進推理能力理解複雜提示詞」，將在 Meta AI 聊天機器人內推出，也會嵌入 Meta 旗下多款社群應用程式，包括 Instagram 和 WhatsApp。用戶可根據文字提示生成圖像，也可要求模型修改既有圖片。廣告主不久後也能使用這款模型製作行銷素材。

用戶也能根據好友或創作者公開的 Instagram 貼文，生成包含這些人物的圖像，這是 Meta 讓平台更具個人化的一環。根據部落格文章，不希望他人用 AI「再利用或再混合」自身內容的人，可在設定選單中選擇退出。

這次發表距離 Meta 推出首款 Muse Spark 模型已有三個月。當時的模型為多模態，也就是能處理不同類型資料，但只能輸出文字。

這一年來，查克柏格指派一支新的 AI 研究團隊，進駐名為「TBD」（To Be Determined，「待定」之意）的神祕實驗室，負責主導先進模型開發。這個團隊由 Scale AI 創辦人汪滔領導。

Meta 2025 年 4 月發布的 Llama 4 大型語言模型落後競爭對手。Meta 在開發先進圖像和影片模型上也遇到困難，去年改和AI 新創公司 Midjourney 簽署多年期、數十億美元協議，付費使用其圖像生成技術。

英國金融時報引述知情人士報導，Meta將逐步停止在部分圖像生成功能使用 Midjourney，改以 Muse Spark Image 取代。知情人士說，Midjourney 仍會支援 Meta 部分影片生成功能，但未來也會逐步由 Muse Video 取代。

最初的 Muse Spark 被普遍視為比 Llama 4 有所進步，但查克柏格和汪滔承認，這款模型在程式設計和代理式能力上仍落後。

與Meta過去採「開放」模式的Llama系列不同，Muse Spark 是規模較小的封閉模型，因此更難評估。Meta 曾承諾，部分企業和開發者可透過私人應用程式介面（API）使用這款模型，但這項安排已一再延後。

Arena 排名顯示，Muse Spark Image 在文字生成圖像和編輯基準測試中，勝過 Google 和馬斯克旗下 SpaceXAI 的領先模型。Arena 依據獨立平台早期測試者投票編製排行榜；測試者將 Muse Spark Image 排在 OpenAI 4 月發布的 GPT Image 2 模型之後。