美國5月逆差增42% 不利Q2經濟

美國商務部7日公布，5月貿易逆差比去年同期躍增42.2%，達776億美元，是2025年3月來高點，主因人工智慧（AI）投資熱潮將資本財進口額推向新高，以及出口額減少，但入超金額比市場預估的785億美元略低。貿易逆差擴大可能拖累第2季經濟成長率。

5月進口額增加3.3%，為3953億美元；其中資本財進口創下1,280億美元新高紀錄。企業大舉擴張AI相關支出，而這類支出高度依賴進口。5月電腦配件及半導體進口額再度增加，但電腦及通膨設備進口額則減退。

最近的採購經理人指數（PMI）顯示，進口增加有一部分是因為企業建立產品庫存，以預防由戰爭引發的供應鏈干擾及價格上漲。

5月出口額減少3.2%，為3,177億美元，主因非貨幣用黃金出口減少。石油出口額因為中東戰爭而創新高，但據能源資訊局（EIA）截至6月26日為止的最新數據顯示，石油產品出口已恢復到戰前水準。

若經過通膨調整，5月貿易逆差更擴大到1,000億美元，也是2025年3月來高點；對墨西哥、加拿大、中國及越南的逆差都擴大，其中對中國大陸的逆差從4月的103.9億美元擴大到143.9億美元。

貿易收支已連續兩季拖累美國經濟成長。據亞特蘭大聯邦準備銀行編製的GDPNow指數預測，第2季經濟年增率為1.2%，遠低於第1季時的2.1%；逆差增加對第2季預估經濟年增率的拖累幅度達1.62個百分點。

美國貿易代表署（USTR）從7日起針對強迫勞動產品祭出新關稅措施，舉行為期三天的公聽會，討論是否將依1974年貿易法第301條，對來自60個國家及經濟體的進口商品加徵10%至12.5%的關稅。

根據外媒報導，美國政府預計在本月20日前後公布最終決定。