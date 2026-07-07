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華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

編譯簡國帆／即時報導
高盛和摩根史坦利都認為，美股「科技七雄」即將反彈。圖為七雄之一的Nvidia標誌...
高盛和摩根史坦利都認為，美股「科技七雄」即將反彈。圖為七雄之一的Nvidia標誌。(路透)

美股「科技七雄」（Mag 7）今年來表現落後大盤，但高盛和摩根史坦利（大摩）都認為，這些大型股即將反彈。高盛也調高超微（AMD）股價的目標價，看好人工智慧（AI）伺服器的中央處理器（CPU）需求將帶旺超微業績。

Nvidia（輝達，又名英偉達）、Google母公司Alphabet、Meta、微軟、特斯拉、蘋果及亞馬遜等「科技七雄」股價今年來表現平淡，彭博科技七雄總回報指數今年來僅上漲1.2%，表現遠不如史坦普500指數同期的走揚10.1%，更遠落後費城半導體指數的82.1%，因投資人日益憂心超大型雲端業者（Hyperscalers）的人工智慧（AI）支出能否獲得回報。

不過，市場論調可能正在改變。大摩6日發布報告指出，資金預料將從晶片類股回流超大型雲端業者，因為市場將開始獎勵更具支出紀律的科技業者。

大摩首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）說：「由於半導體產業高度仰賴超大型雲端業者，兩者的分歧表現不太可能持續」，在晶片類股與科技七雄的分歧走勢即將縮小時，這兩大類股的走勢會呈反方向移動，超大型雲端業者逐步縮減支出計畫，最終將觸發這波資金輪動。

高盛首席美國股票策略師史奈德（Ben Snider）6月底受訪時也說，超大型雲端業者的股票因估值降低，而具吸引力。他指出，科技七雄目前的本益比正處於類似2020年3月（美股在新冠疫情的拋售潮後觸底）、與2022年10月（聯準會暴力升息後導致美股大跌）的水準，高盛已與客戶溝通加碼對科技七雄的曝險。

以史奈德為首的分析師團隊，5日也調高超微目標價，從450美元一口氣調升到640美元，維持「買進」評等，「我們認為，市場正進入由代理AI與AI基建支出的CPU需求，所驅動的有利環境」。

高盛預期，超微8月將公布「強勁」的第2季財報與穩健的財測，超微「對新客戶參與度的評論，可望帶動資料中心預估與股價提高」，尤其關注超微對於和Meta及OpenAI夥伴關係的看法。超微股價6日大漲6.6%至552.05美元。

投資人近期也將緊盯超微在22-23日舉行的「推進AI」活動，史奈德形容這場活動是「利多觸媒」，預估超微可能對「伺服器CPU需求的強度與可延續性，提出具建設性的展望」。

精華 FAQ

  • 兩家投行認為科技七雄今年表現落後大盤後，估值已更具吸引力；隨市場開始獎勵支出紀律，資金可能回流超大型雲端與大型科技股。

  • 投資人憂心雲端巨頭投入龐大AI資本支出後，未必能迅速轉化為獲利，因此晶片股雖強，相關科技巨頭股價卻相對受壓。

  • 高盛認為AI伺服器帶動CPU需求強勁，AMD可受惠代理AI與AI基建支出；預期8月財報與財測穩健，且與Meta、OpenAI合作具題材。

高盛 華爾街 超微

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