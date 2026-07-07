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Fed理事沃勒附和華許 支持檢討「前瞻指引」政策

編譯劉忠勇／即時報導
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沃勒說，「前瞻指引」在 2020年和2021 年「束縛」了 Fed 的決策，導致...
沃勒說，「前瞻指引」在 2020年和2021 年「束縛」了 Fed 的決策，導致升息抗通膨的時機出現「不必要」的延誤。(路透)

聯準會（Fed）理事沃勒加入主席華許的行列，主張改革美國央行和投資人的溝通方式。

沃勒警告，決策官員在新冠肺炎疫情期間承諾維持極低的借貸成本，是釀成這一世代最嚴重通膨的因素之一。沃勒說，所謂「前瞻指引」──也就是央行官員藉承諾未來政策行動，有效控制較長天期借貸成本──在2020年和2021 年「束縛」了Fed的決策，導致升息抗通膨的時機出現「不必要」的延誤。

沃勒先前曾質疑，Fed疫情後的政策指引，是否給予決策官員足夠彈性。他在Fed理事會頗有分量，他周一這番談話，接續主席華許上月宣布計劃改革溝通策略之後。華許5月接替鮑爾出任Fed主席，他過去即主張，前瞻指引已「加重」Fed的政策錯誤。

2022年，通膨率漲破7%，是Fed 2%目標的三倍多。當時供應鏈瓶頸加上寬鬆財政和貨幣政策，共同造成1980年代以來最嚴重的一波物價壓力。

沃勒周一在羅馬發表的預擬講稿中說，即使通膨迅速漲破2%，失業率也快速下降，Fed當時將利率維持在近零水準的承諾「絲毫未變」。

華許6月宣布成立工作小組，重新檢討美國央行向市場和大眾溝通政策決定的方式。相關結果預定在2026年底前公布。

不過，沃勒周一也說，Fed必須就如何因應經濟情勢提供某種形式的指引，因為這有助於降低不確定性，並為市場和大眾帶來更好的結果。

他並指出，前瞻指引有時確實有助於「加快」央行政策立場的傳輸。Fed最終在2021年9月放棄維持借貸成本不變的承諾，並暗示會升息時，投資人立即推高美國政府兩年期舉債的殖利率。

精華 FAQ

  • 沃勒認為，Fed在疫情期間承諾維持極低利率，讓官員在通膨升溫後仍受承諾約束，延後了升息與抗通膨行動，等於削弱政策彈性。

  • 華許已宣布成立工作小組，重新檢討Fed向市場與大眾溝通政策決定的方式，並計畫調整前瞻指引等工具，相關結果預定於2026年底前公布。

  • 不是。沃勒表示Fed仍需就如何因應經濟情勢提供某種形式的指引，因為這能降低不確定性，只是指引方式應保留更大彈性。

華許 聯準會 疫情

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