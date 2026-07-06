非因被AI取代 微軟裁員4800人重整Xbox 坦承遇一嚴峻危機

微軟坦承，遊戲產業正面臨「史上最嚴重的硬體危機」。美聯社

微軟 將裁員約4,800 人，占員工總數約 2%，並重整 Xbox 事業。微軟坦承，遊戲產業正面臨「史上最嚴重的硬體危機」。

這家市值 2.9 兆美元的公司周一在發給員工的通知中說，這次被裁撤的職位「不會由 AI 取代」，但也指出「AI 正在改變工作完成的方式」。

約3,200 個裁員名額來自 Xbox 團隊，其中 1,600 人會立即裁撤，另外 1,600 人會在未來一年內裁撤。其餘裁員則來自微軟商業部門。微軟員工總人數多達22.8萬人。

Xbox 執行長夏瑪（Asha Sharma）透過電子郵件中告訴員工，Xbox「目前事業體質並不健康」，並指出利潤率「利潤率只有同類平台和發行事業的十分之一到三分之一」。

她呼籲 Xbox 進行「重整」。目前遊戲產業正面臨硬體需求疲弱、線上遊戲成長和零組件價格上漲等壓力。

疫情期間的遊戲主機熱潮退燒後，主機事業成長放慢；遊戲開發商也面臨開發成本升高，加上 AI 需求推高晶片成本。

這次大幅裁員距離微軟完成史上最大交易僅三年。微軟當初以 750 億美元收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），原本是為了擴大遊戲組合、吸引更多用戶訂閱 Game Pass 服務，進而強化 Xbox。

不過，微軟股價今年來下跌20%，反映投資人質疑微軟能否創造足夠獲利，支撐龐大的 AI 支出。

前任執行長史賓塞（Phil Spencer）任內，Xbox 曾大舉投資遊戲工作室，希望帶動客戶訂閱 Xbox Game Pass。夏瑪說：「雖然這些事業創造了實質價值，但成長速度不如我們預期。」

夏瑪說，Xbox 會出售四家遊戲工作室，並裁減其餘單位人力，包括動視、暴雪和《Minecraft》開發商 Mojang。她並指出，遊戲工作室「在一般年度中，每投入 1 美元，就虧損 64 美分」。