我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

零組件吃緊 蘋果折疊機遲到 預估年底開賣

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

外電指出，蘋果首款折疊iPhone預計今年將與iPhone 18在秋季同台發表，但因零組件供應吃緊，折疊機可能延至年底甚至明年首季開賣，推估年底前供貨仍相當緊張。

中系外資發布最新研究指出，iPhone折疊機今年下半年組裝量約為700萬至800萬支，第3季組裝出貨量僅約50萬至100萬支，僅占下半年總量的10%。預估折疊iPhone下半年總出貨量可能僅有700萬至800萬支。但儘管折疊iPhone售價高達2300至2500美元，但需求熱度至少能持續到今年底。供給受限下，轉售價甚至可能比官方售價高出50%至100%。

中系外資觀察折疊iPhone真實需求的較佳時間點，可能是今年底到明年第1季，屆時供給問題應該會大幅改善，較能清楚看出折疊iPhone需求能否持續。

相較之下，iPhone 18 Pro及Pro Max的第3季出貨量預計約為2000萬至2200萬支，遠高於折疊機型，已滿足正式發布所需的庫存水位。換言之，蘋果可能將關鍵零組件優先配置給iPhone 18 Pro系列，折疊iPhone推遲上市。

蘋果新機種推遲開賣並非首次，2017年蘋果在當年秋季發布會同時發表iPhone X與iPhone 8系列，但因導入新技術，提高製造難度，導致發表的當季iPhone X生產不足100萬支，庫存未達發售所需水位，最終推遲到10月27日才開放預購、11月3日才正式發售，比前一代iPhone 8系列晚開賣。

折疊iPhone推遲原因除了折疊螢幕的難度外，也與零組件供應吃緊有關，而非生產製造良率問題。

業界人士指出，包含記憶體、主晶片都缺料且漲價，對品牌廠而言確實是一大挑戰，預估對整體業績影響應不大，只是開賣時間早晚的問題。

中系外資表示，從電信營運商、線下通路商以及非正式銷售管道市場的預估，蘋果首款折疊iPhone的市場需求仍相當樂觀，估計無論是預購或者開賣都會相當火熱，年底前將維持強勁的銷售動能。

市場預估，折疊iPhone開放預購後，將快速完售，交貨期將會拉長為四至六周或更長，且一路供應吃緊到年底，而鴻海、大立光、台積電在第4季也會比往常更忙碌。

精華 FAQ

  • 外電與外資研判，它可能在今年秋季與iPhone 18同台發表，但實際開賣恐延到年底，甚至推遲到明年第一季，主因是零組件供應不足。

  • 中系外資估計，折疊iPhone今年下半年組裝量約七百萬至八百萬支，其中第三季僅五十萬至一百萬支，僅占下半年總量約一成。

  • 雖然售價高達二千三百至二千五百美元，但電信商、通路與非正式市場都看好需求，預購與開賣都可能迅速完售，甚至出現高出官方價五成到一倍的轉售溢價。

iPhone

上一則

三星財報7日亮牌 美股風向球

下一則

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

延伸閱讀

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支
華為新旗艦機9月亮相 性能提高40%、還有三折疊手機

華為新旗艦機9月亮相 性能提高40%、還有三折疊手機
蘋果調高全球Mac、iPad售價…但iPhone沒漲

蘋果調高全球Mac、iPad售價…但iPhone沒漲
Apple多款產品悄漲價 華人等折扣反多花數百美元

Apple多款產品悄漲價 華人等折扣反多花數百美元

熱門新聞

圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。(路透)

晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？

2026-07-01 21:19

超人氣

更多 >
快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎