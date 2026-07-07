零組件吃緊 蘋果折疊機遲到 預估年底開賣
外電指出，蘋果首款折疊iPhone預計今年將與iPhone 18在秋季同台發表，但因零組件供應吃緊，折疊機可能延至年底甚至明年首季開賣，推估年底前供貨仍相當緊張。
中系外資發布最新研究指出，iPhone折疊機今年下半年組裝量約為700萬至800萬支，第3季組裝出貨量僅約50萬至100萬支，僅占下半年總量的10%。預估折疊iPhone下半年總出貨量可能僅有700萬至800萬支。但儘管折疊iPhone售價高達2300至2500美元，但需求熱度至少能持續到今年底。供給受限下，轉售價甚至可能比官方售價高出50%至100%。
中系外資觀察折疊iPhone真實需求的較佳時間點，可能是今年底到明年第1季，屆時供給問題應該會大幅改善，較能清楚看出折疊iPhone需求能否持續。
相較之下，iPhone 18 Pro及Pro Max的第3季出貨量預計約為2000萬至2200萬支，遠高於折疊機型，已滿足正式發布所需的庫存水位。換言之，蘋果可能將關鍵零組件優先配置給iPhone 18 Pro系列，折疊iPhone推遲上市。
蘋果新機種推遲開賣並非首次，2017年蘋果在當年秋季發布會同時發表iPhone X與iPhone 8系列，但因導入新技術，提高製造難度，導致發表的當季iPhone X生產不足100萬支，庫存未達發售所需水位，最終推遲到10月27日才開放預購、11月3日才正式發售，比前一代iPhone 8系列晚開賣。
折疊iPhone推遲原因除了折疊螢幕的難度外，也與零組件供應吃緊有關，而非生產製造良率問題。
業界人士指出，包含記憶體、主晶片都缺料且漲價，對品牌廠而言確實是一大挑戰，預估對整體業績影響應不大，只是開賣時間早晚的問題。
中系外資表示，從電信營運商、線下通路商以及非正式銷售管道市場的預估，蘋果首款折疊iPhone的市場需求仍相當樂觀，估計無論是預購或者開賣都會相當火熱，年底前將維持強勁的銷售動能。
市場預估，折疊iPhone開放預購後，將快速完售，交貨期將會拉長為四至六周或更長，且一路供應吃緊到年底，而鴻海、大立光、台積電在第4季也會比往常更忙碌。
外電與外資研判，它可能在今年秋季與iPhone 18同台發表，但實際開賣恐延到年底，甚至推遲到明年第一季，主因是零組件供應不足。 中系外資估計，折疊iPhone今年下半年組裝量約七百萬至八百萬支，其中第三季僅五十萬至一百萬支，僅占下半年總量約一成。 雖然售價高達二千三百至二千五百美元，但電信商、通路與非正式市場都看好需求，預購與開賣都可能迅速完售，甚至出現高出官方價五成到一倍的轉售溢價。
精華 FAQ
外電與外資研判，它可能在今年秋季與iPhone 18同台發表，但實際開賣恐延到年底，甚至推遲到明年第一季，主因是零組件供應不足。
中系外資估計，折疊iPhone今年下半年組裝量約七百萬至八百萬支，其中第三季僅五十萬至一百萬支，僅占下半年總量約一成。
雖然售價高達二千三百至二千五百美元，但電信商、通路與非正式市場都看好需求，預購與開賣都可能迅速完售，甚至出現高出官方價五成到一倍的轉售溢價。
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