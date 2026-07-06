美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進

紐約證券交易所（NYSE）6日開盤鐘聲儀式上，直播美國總統川普從白宮主持開盤。（路透）

美國股市周一全面收漲，科技股和AI類股引領漲勢，投資人從獨立紀念日長假歸來，信心明顯回升。

道瓊工業指數上漲155.84點，漲幅0.3%，收在53,055.91點；史坦普500 指數上漲54.19點，漲幅0.7%，收7,537.43點；那斯達克綜合指數上漲288.49點，漲1.1%，收在26,121.16點。

費半指數在連續兩日重挫後反彈2.2%，史坦普500資訊科技類股上漲1.3%。

博通大漲3.7%，該公司宣布和蘋果延長客製化晶片開發與供應合作協議至2031年；英特爾和美光亦同步走揚。

台積電ADR大漲4.1%，輝達（Nvidia ）漲0.4%。研究機構SemiAnalysis在X平台發文表示，輝達Kyber NVL144平台在印刷電路板的生產上遭遇挫折。輝達發言人透過電子郵件聲明：「我們的產品路線圖如期推進。」

摩根士丹利策略師警告，半導體股動能正在減弱，投資人正將資金轉向AI超大規模雲端業者相對落後的標的，美股 可能難以再創新高。不過Integrity Asset Management投資組合經理吉伯特（Joe Gilbert）持不同看法：「投資人似乎並未因AI與半導體股可能失去主導地位而感到不安，今天的走勢再次證明，幾條負面消息還不足以動搖信心。」

Longbow Asset Management執行長多拉海德（Jake Dollarhide）則坦言：「這是一個讓很多人踩空的市場。沒有持有半導體股，基本上就錯過了整段漲勢。但我認為這波漲勢相當脆弱，尤其若聯準會繼續堅持高利率更長時間，風險將更加明顯。」

聯準會理事沃勒在羅馬表示，聯準會面臨的風險在過去一年已「完全翻轉」，通膨取代就業市場成為首要政策挑戰；並指出前瞻指引在適當情況下仍是「有價值的工具」，但若使用過於僵化則可能引發問題。周三將公布的6月會議紀錄備受市場關注，不過部分分析師提醒，主張Fed準會應減少溝通的主席華許，6月政策聲明僅132字，會議紀錄恐怕同樣精簡。

ISM數據顯示，6月非製造業PMI微降至54.0，符合預期。芝商所FedWatch工具顯示，7月29日升息1碼的機率為25%。

美國10年期公債殖利率上升0.2個基點至4.479%。布蘭特原油跌0.13美元，跌幅0.2%，報每桶71.99美元，OPEC+同意連續五個月增產，荷姆茲海峽每日通行量穩定在30至60艘次。黃金上漲1.03%，報每英兩4,155.10美元。比特幣上漲1.54%，報63,684.85美元。

本周考驗接踵而來：三星電子周二公布第2季初步財報，將是觀察AI記憶體需求的重要訊號；SpaceX周二正式加入那斯達克100指數，預計相關ETF與共同基金將在周一收盤後買進；SK海力士290億美元美國掛牌股票預計周五開始在那斯達克交易，料將成為史上規模最大股票發行案之一。

微軟下跌近1%，因宣布裁員約4,800人，占全球員工總數約2.1%。SpaceX下跌1%，周一成交額逾260億美元，大部分交易集中在收盤前最後數秒。

Anthropic與加密貨幣礦商TeraWulf簽署20年、190億美元AI基礎設施園區租約，TeraWulf大漲4.9%，CoreWeave與Iren亦同步走揚。

Strategy小跌，該公司上周出售3,588枚比特幣，套現約2.16億美元用於支付特別股股利。Solstice Advanced Materials重挫逾15%，宣布將以逾120億美元現金與股票收購化學品製造商Element Solutions。