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美國股市近期難再創高原因找到了 大摩：資金從晶片股輪動至這族群

編譯吳孟真／綜合外電
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大摩策略師威爾森（Mike Wilson）認為，美國股市近期很難再創新高，因資金...
大摩策略師威爾森（Mike Wilson）認為，美國股市近期很難再創新高，因資金正由半導體股輪動至其他類股。（美聯社）

摩根士丹利（大摩）策略師認為，美國股市短期內很難再創新高，因資金正在由今年表現最亮眼的科技股，輪動至超大型雲端服務商等其他類股。

由威爾森（Mike Wilson）領軍的策略師團隊表示，半導體類股動能減弱，主因投資人轉向人工智慧（AI）超大型雲端服務商等落後股。威爾森預期，非必需消費品、運輸及生技類股，也將受益於這波輪動。

威爾森說，微軟、亞馬遜、Meta在內個股，由於企業核心業務強勁，在AI生態系中足具吸引力，不過，鑒於近期一連串財報表現不如所望，這類業者可能下修獲利預期。

費城半導體指數上月從近期高點下跌近14%，主因投資人擔心股票估值過度膨脹；瑞銀集團（UBS）衡量一籃子超大型雲端服務商的指數，同期僅跌2%。

威爾森預估，到年底之前，史坦普500指數將升抵8,000點，意味從目前水準上漲約7%。但他也說，美股主要基準指數短期內仍將承壓，「因指數中部份較大型企業股票的動能正在減弱」，「整體而言，在波動／疲軟的股市中」，輪動將持續。

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精華 FAQ

  • 大摩認為，資金正從今年表現最強的晶片股流向超大型雲端服務商與其他落後類股，導致市場動能分散，短線難以由少數大型權值股再推升大盤創高。

  • 威爾森預期，非必需消費品、運輸及生技類股將受惠於這波輪動；同時，微軟、亞馬遜與Meta等AI雲端巨頭，因核心業務強勁也具吸引力。

  • 大摩雖認為美股短線仍承壓，但仍預估標普500年底可升至8000點，較現水準約漲7%；半導體則因估值過高與財報不佳，動能可能持續減弱。

微軟 Meta 美股

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