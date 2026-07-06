美國股市近期難再創高原因找到了 大摩：資金從晶片股輪動至這族群

大摩策略師威爾森（Mike Wilson）認為，美國股市近期很難再創新高，因資金正由半導體股輪動至其他類股。（美聯社）

摩根士丹利（大摩）策略師認為，美國股市短期內很難再創新高，因資金正在由今年表現最亮眼的科技股，輪動至超大型雲端服務商等其他類股。

由威爾森（Mike Wilson）領軍的策略師團隊表示，半導體類股動能減弱，主因投資人轉向人工智慧（AI）超大型雲端服務商等落後股。威爾森預期，非必需消費品、運輸及生技類股，也將受益於這波輪動。

威爾森說，微軟 、亞馬遜、Meta 在內個股，由於企業核心業務強勁，在AI生態系中足具吸引力，不過，鑒於近期一連串財報表現不如所望，這類業者可能下修獲利預期。

費城半導體指數上月從近期高點下跌近14%，主因投資人擔心股票估值過度膨脹；瑞銀集團（UBS）衡量一籃子超大型雲端服務商的指數，同期僅跌2%。

威爾森預估，到年底之前，史坦普500指數將升抵8,000點，意味從目前水準上漲約7%。但他也說，美股 主要基準指數短期內仍將承壓，「因指數中部份較大型企業股票的動能正在減弱」，「整體而言，在波動／疲軟的股市中」，輪動將持續。

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