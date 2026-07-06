本周美股五大觀察變數 川普關稅成焦點
富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊第二階段談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化。
二是聯準會（Fed）：留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄內容與各官員對經濟、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。。
三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括6月ISM非製造業指數、成屋銷售；5月貿易收支等。
四是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。
五是企業財報：本周要公布財報的企業包括百事可樂、達美航空等。
富蘭克林股票團隊指出，一年來股市上漲，是建立在基本面改善但估值下滑的基礎上。也就是說，股市是由獲利強勁帶動而上漲，這為牛市持續奠定堅實基礎。儘管未來股市仍可能波動，但強勁企業獲利應會持續提供堅實支撐，建議投資人採取逢低承接的投資策略。
富蘭克林投顧認為，市場將聚焦中東局勢與油價、Fed會議紀錄、即將公布的經濟數據、川普關稅動向，以及百事可樂、達美航空等企業財報。 因為在政府引用第122條加徵15%關稅後，市場預期還可能再動用第232、301、201與338條等法條擴大加徵關稅，進一步影響貿易與股市情緒。 他們指出，近一年股市上漲主要受企業獲利強勁帶動，基本面仍具支撐；雖然未來可能波動，但建議投資人把握回檔時機，採取逢低承接策略。
精華 FAQ
富蘭克林投顧認為，市場將聚焦中東局勢與油價、Fed會議紀錄、即將公布的經濟數據、川普關稅動向，以及百事可樂、達美航空等企業財報。
因為在政府引用第122條加徵15%關稅後，市場預期還可能再動用第232、301、201與338條等法條擴大加徵關稅，進一步影響貿易與股市情緒。
他們指出，近一年股市上漲主要受企業獲利強勁帶動，基本面仍具支撐；雖然未來可能波動，但建議投資人把握回檔時機，採取逢低承接策略。
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