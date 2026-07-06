我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州通勤票價全面調漲3% 頻誤點惹怨

紐約生存手冊╱充氣泳池蓄水深度逾24吋 須申請許可

本周美股五大觀察變數 川普關稅成焦點

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊第二階段談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄內容與各官員對經濟、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括6月ISM非製造業指數、成屋銷售；5月貿易收支等。

四是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

五是企業財報：本周要公布財報的企業包括百事可樂、達美航空等。

富蘭克林股票團隊指出，一年來股市上漲，是建立在基本面改善但估值下滑的基礎上。也就是說，股市是由獲利強勁帶動而上漲，這為牛市持續奠定堅實基礎。儘管未來股市仍可能波動，但強勁企業獲利應會持續提供堅實支撐，建議投資人採取逢低承接的投資策略。

精華 FAQ

  • 富蘭克林投顧認為，市場將聚焦中東局勢與油價、Fed會議紀錄、即將公布的經濟數據、川普關稅動向，以及百事可樂、達美航空等企業財報。

  • 因為在政府引用第122條加徵15%關稅後，市場預期還可能再動用第232、301、201與338條等法條擴大加徵關稅，進一步影響貿易與股市情緒。

  • 他們指出，近一年股市上漲主要受企業獲利強勁帶動，基本面仍具支撐；雖然未來可能波動，但建議投資人把握回檔時機，採取逢低承接策略。

川普 關稅 美股

上一則

香港黃金交易所旗下 GoldZip 與阿聯酋 Universal 開通數碼黃金與穩定幣走廊

下一則

勢如破竹 廣汽國際上半年交出亮眼答卷

延伸閱讀

本周美股五大觀察變數 Fed談話、非農就業與川普關稅成焦點

本周美股五大觀察變數 Fed談話、非農就業與川普關稅成焦點
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
美股展望／下半年先看晶片股能否止血 迎資金輪動關鍵考驗

美股展望／下半年先看晶片股能否止血 迎資金輪動關鍵考驗
美股道瓊續創新高、費半勁揚近4% 史坦普那指創六年最佳單季表現

美股道瓊續創新高、費半勁揚近4% 史坦普那指創六年最佳單季表現

熱門新聞

圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。(路透)

晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？

2026-07-01 21:19
美國6月非農就業報告不如預期，沖淡市場對聯準會（Fed）近期升息的預期，美元隨之走軟，正朝4月來最大周線跌幅邁進。路透

美元邁向4月來最大周線跌幅 是漲勢停頓或走貶的開始？

2026-07-03 13:19

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜