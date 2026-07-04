美股展望／下半年先看晶片股能否止血 迎資金輪動關鍵考驗

接下來迎接7月頭一個完整交易的一周，投資人焦點將轉向聯準會（Fed）會議紀錄和第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。（路透）

晶片股罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：AI行情能否挺過獲利檢驗，資金又能否從漲幅已高的半導體股，順利轉進工業、金融等更廣泛類股。接下來迎接7月頭一個完整交易的一周，投資人焦點將轉向聯準會 （Fed）會議紀錄和第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。

美股 周五適逢國慶日假期休市，費城半導體指數周四連二日跌了11%，周線下跌4.4%，台積電ADR則保住0.4%周線漲幅；道瓊工業指數收在歷史新高。

晶片股震盪加劇，投資人開始追問：AI行情是否已漲過頭，資金輪動能否接棒撐住大盤。

科技股和半導體股過去幾個月是美股上攻主力，但近日回檔也最劇烈。美光、英特爾（Intel）等漲得愈凶的晶片股也跌得愈猛。市場對AI供應鏈的獲利預期愈墊愈高，華爾街整體獲利預期也隨之快速上修。彭博資料顯示，分析師預測標普500企業未來一年獲利可成長25%，上修幅度是疫情後復甦以來之最。

GMO資產配置共同主管殷克（Ben Inker）警告，未來兩年獲利預測上修幅度「極高」，除危機後復甦外從未見過，就怕市場最後會意識到，這些預測不會完全成真。

AI概念股面臨的考驗，不只是股價偏高，也包括資本支出是否能轉化成實際獲利。凱投宏觀（Capital Economics）分析師警告，AI相關股市可能正接近一個臨界點，獲利預期和資本支出假設都變得難以維持，一旦修正，可能引發大盤回檔。瑞銀HOLT投資分析平台主管勒納（Michel Lerner）也說，AI供應鏈股票的定價，已反映市場預期企業能維持高於常態的超額利潤，可能形成「獲利泡沫」。

不過，華爾街尚未轉為悲觀，關鍵在於資金並未全面撤出股市，而是開始尋找晶片股之外的下一波機會。醫療、工業、金融和非必需消費股近月表現不俗，小型股更成為市場亮點。羅素2000指數今年上半年大漲約22%，寫下1991年以來最佳上半年表現，並大幅領先那斯達克。Easterly Snow投資長夏克特（Joshua Schachter）說，投資人正在思考「下一段超額報酬會從哪裡來」，他已在近日獲利了結部分半導體和AI部位，轉進醫療、工業和非必需消費等類股。

小型股受惠於美國經濟具韌性、油價回落和就業降溫但未失速。Royce Investment Partners董事總經理甘農（Francis Gannon）指出，分析師預測羅素2000企業2026年獲利成長54%，是羅素1000大型股預期成長幅度的兩倍以上。他說：「小型股的獲利題材很強，而且才剛開始。」

但小型股反彈也有隱憂。部分漲幅仍由少數半導體和AI基礎設施股帶動，代表小型股指數也可能受到AI信心轉變拖累。

接下來一周，Fed會議紀錄會牽動利率預期。新任主席華許上任後首次主持會議，強調通膨仍高於Fed的2%目標，也淡化市場對前瞻指引的依賴。Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師坦塔雷利（Larry Tentarelli）說：「現在換了新警長，市場不知道他會怎麼領導，因此會緊盯會議紀錄。」

6月就業低於市場預期，暫時舒緩9月升息疑慮，但如果Fed會議紀錄顯示官員整體立場偏鷹，公債殖利率仍可能再度走高，進一步打壓高價位的科技股。D.A. Davidson共同投資長拉根（James Ragan）說，若Fed變得更具限制性並啟動緊縮周期，對股市和估值都是風險。

財報季則是另一項考驗。達美航空（Delta Air Lines）和百事可樂（PepsiCo）下周率先公布財報，可望提供消費支出線索。Truist Advisory Services投資長勒納（Keith Lerner）說：「若獲利是這波多頭的北極星，本季財報最重要的任務，就是證明今年獲利軌道仍然有效，且上升動能能延續到明年。」