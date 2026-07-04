我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

亞馬遜低軌衛星已發射逾390枚 預計今年稍晚開始提供初步服務

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

亞馬遜Amazon）2日宣布，旗下低軌衛星網路Leo目前已部署逾390枚衛星，足以在今年稍晚開始提供初步服務，朝挑戰馬斯克旗下SpaceX星鏈（Starlink）邁出重要一步。

亞馬遜於美東時間2日凌晨剛將29枚Leo衛星送入軌道，Leo業務產品副總裁韋伯（Chris Weber）表示，現有衛星數量已足以在特定緯度區域提供連續網路覆蓋，後續發射將持續擴大覆蓋範圍與容量。

這是Leo與星鏈競爭的重要里程碑。亞馬遜去年11月已向部分企業推出Leo測試服務，但一般消費者與政府客戶尚未開放。

SpaceX比亞馬遜早約四年布局Starlink，目前已部署約1萬枚衛星、累積逾1000萬名用戶。

亞馬遜的目標是部署約7700枚衛星，卻因火箭運能不足，導致進度延宕。該公司今年1月申請延長部署期限時，提及火箭短期供應不足及合作夥伴延誤等非可控因素。

2022年，亞馬遜已與ULA、Arianespace、貝佐斯旗下藍源（Blue Origin）簽訂創紀錄的發射合約，後續也採用SpaceX的服務，但多家供應商均遭遇發射載具延誤。

今年5月，藍源的新葛倫號（New Glenn）火箭在靜態點火測試時於發射台爆炸，也使原定搭載Leo衛星的任務延期。目前藍源正修復發射設施，並調查事故原因。

亞馬遜表示，下一次Leo任務將改用ULA重型火箭，可搭載更多衛星，加快部署速度。該公司已準備數百枚衛星待命，預期今年初步服務上線後，持續提高發射與部署頻率，迅速擴大網路覆蓋。

另外，韓國宇宙航空廳（KASA）3日宣布，到2035年時，將設立由數百顆衛星組成的低軌衛星網絡，並將登月目標時間從2032年提前至2030年，還計畫於2029年發射月球軌道通訊衛星，2031年透過發射地球、月球探測器，全面開啟南韓的月球探測時代。

精華 FAQ

  • 亞馬遜表示，Leo目前已部署超過390枚衛星，足以在特定緯度提供連續網路覆蓋，並預計今年稍晚開始對外提供初步服務。

  • 因為Leo已從測試階段邁向初步商用，開始具備區域性連續覆蓋能力，代表亞馬遜正式進入低軌衛星寬頻市場，直接對標星鏈。

  • 亞馬遜將把下一次任務改用ULA重型火箭，藉由更大載重一次送入更多衛星，並已準備數百枚衛星待命，以提高發射頻率。

亞馬遜 SpaceX Amazon

上一則

查克柏格坦承 Meta重組執行失當、AI代理發展不如預期

下一則

預期美伊MOU持續有效 花旗：國際油價年底下探60美元

延伸閱讀

Rocket Lab砸80億美元 收購衛星通訊商

Rocket Lab砸80億美元 收購衛星通訊商
馬斯克傳想在美推星鏈行動上網服務 單挑3大電信巨頭

馬斯克傳想在美推星鏈行動上網服務 單挑3大電信巨頭
雨燕天文台恐墜地球 NASA機器人啟動史上罕見救援行動

雨燕天文台恐墜地球 NASA機器人啟動史上罕見救援行動
小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空

小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空

熱門新聞

香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
美股透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。（美聯社）

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

2026-06-27 02:00
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。(路透)

晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？

2026-07-01 21:19
紐約證交所。（路透）

美股早盤／非農就業報告疲弱減緩升息壓力 特斯拉跌6%

2026-07-02 11:16

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐