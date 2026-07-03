大賣空本尊貝瑞做空美光 稱該股票已被推上泡沫領域

電影「大賣空」本尊的投資人貝瑞做空美光，並稱其股價已進入泡沫領域。 （路透）

以電影「大賣空」本尊聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）2日表示，他已對記憶體大廠美光（Micron）建立一個空頭部位，並擴大現有的五個多頭部位。他認為該股票的漲勢已達歷史新高水準，美光的估值、技術面和長期周期走勢，都顯示該股票將出現大幅下滑。

美光2日股價收盤下跌5.5%，但在盤後交易呈現微幅上漲，目前漲幅約0.1%。

他批評了美光的長期獲利能力，稱其中期投入資本報酬率（ROIC）只有4%、中期股東權益報酬率（ROE）只有7%，「非常糟糕」。他還表示，「過去每三季，美光就有一季在摧毀資本」，並指出該公司數十年來一直呈現負報酬率，現金流也將近「一半時間」呈現負值。

貝瑞表示，美光近期漲勢一直是受到「錯失恐懼症（FOMO）、博傻理論（Greater fool theory），以及公開承諾偏誤（Public commitment bias）」所帶動，而非「理性分析」。

他也認為，美光已不是記憶體領域的領先者，並表示在南韓的資本支出計畫很大程度決定了美光的支出規模。

在高頻寬記憶體（HBM）方面，貝瑞表示，「HBM是新產品，但它只是一個非常長系列中的另一款」，這個趨勢符合他對AI泡沫的廣泛論點。

貝瑞表示，他做空美光的直接原因是「這檔股票似乎價格偏高了」，並表示「如果該檔股票回穩且波動性減弱，他將會考慮加碼」。

貝瑞對美光的做空符合他對半導體整體的看跌觀點。他在6月30日的Substack貼文中表示，他揭露了對輝達、應材和iShares半導體ETF的空頭部位，並稱AI相關晶片股將出現30%回檔。