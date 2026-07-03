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美國半導體投資熱 德州科學園區吸引台灣企業布局

記者簡永祥／台北即時報導
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美國半導體投資競賽升溫，Jetton Solutions表示德州優勢吸引台灣企業...
美國半導體投資競賽升溫，Jetton Solutions表示德州優勢吸引台灣企業布局。（Jetton Solutions提供）

美國通過《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），投入逾500億美元推動本土半導體製造，掀起全美各州新一波投資熱。隨著AI運算需求快速成長及全球供應鏈重組加速，美國科技企業持續要求供應鏈夥伴建立在地製造能力，以台灣科學園區模式為基礎的產業聚落，也逐漸成為台灣企業赴美布局的重要方向。其中德州已浮現成為台廠布局重據點。

從近年投資案例來看，德州已成為美國最具競爭力的半導體與AI製造基地之一。AI晶片霸主輝達NVIDIA）首次在美國生產AI超級電腦，即與兩家台灣製造商合作；鴻海正在休士頓興建AI基礎設施製造中心：緯創則投資7.61億美元於沃斯堡設立兩座AI超級電腦工廠，預計今年就要量產。多家廠商認為，德州非常適合建置台灣式的科學園區。

德州儀器宣布投資超過600億美元擴建美國半導體產能，其中最高400億美元投入德州Sherman及Richardson四座晶圓廠，創下美國基礎半導體製造史上最大投資紀錄。此外，台達電子、環球晶圓及台塑集團亦已在德州建立或擴大營運，顯示當地半導體供應鏈聚落已逐步成熟。

德州擁有約2.9兆美元州內生產毛額，若以國家經濟規模計算可排名全球第八；全州擁有57家《財星》500大企業總部，並由德州大學、德州農工大學及萊斯大學等高等學府持續培育大量STEM人才，加上休士頓港居全美外貿貨運量首位，具備支撐大型科學園區及先進製造聚落發展的完整條件。

除了產業基礎，長期政治合作也是跨國投資的重要考量。德州與台灣自1988年締結姊妹州關係至今已逾38年，並透過德州議會「友台連線」及德州台灣辦公室，持續深化雙方合作。

長期推動美台經濟合作、經常赴台拜訪評估赴美投資企業的Jetton Solutions創辦人暨執行長Jacey Jetton，也是德州議會「友台連線」創辦人及德州台灣辦公室的重要推動者。

他表示，當他與州長Abbott共同成立德州台灣辦公室時，不只是設立一個貿易據點，而是確認德州與台灣早已建立的戰略夥伴關係。這項合作涵蓋立法、行政及經濟發展層面。對於規劃20至30年投資的企業而言，這種深厚承諾代表的不只是一次交易，而是真正長期的合作夥伴關係。

德州目前透過Texas Enterprise Fund、Jobs and Economic Transformation Initiative及Texas Semiconductor Innovation Fund等招商計畫積極吸引大型科技與製造投資。Jacey Jetton指出，成功在德州投資的企業都有一個共同特點，就是很早便了解德州會積極爭取重要投資。當企業做好準備並建立正確合作關係時，不只是等待政府回應，而是從一開始便參與整個投資決策的對話。

精華 FAQ

  • 德州同時具備龐大市場、成熟供應鏈、STEM人才與港口物流優勢，加上州政府積極招商及長期友台關係，使其成為台廠設廠與擴產的優先選項。

  • 輝達在美首度生產AI超級電腦即與台廠合作，鴻海在休士頓建AI製造中心，緯創在沃斯堡投資兩座工廠，台達、環球晶與台塑也持續擴大營運。

  • 德州運用Texas Enterprise Fund等招商工具，並以德州台灣辦公室、友台連線強化溝通；對規劃20到30年的企業而言，這代表穩定且可持續的合作環境。

德州 輝達 NVIDIA

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