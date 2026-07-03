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Anthropic傳洽三星代工客製化AI晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
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Anthropic也考慮自行開發AI晶片。（路透）
Anthropic也考慮自行開發AI晶片。（路透）

The Information引述知情人士報導，Anthropic正和三星電子洽談，考慮由三星電子擔任客製化AI晶片的製造夥伴。

知情人士說，Anthropic的計畫尚在起步階段，還在評估這款處理器應具備哪些功能、需要多強的效能，以及要如何整合至伺服器中。

Anthropic告訴The Information，亞馬遜Trainium晶片、Google張量處理器，以及輝達（NVIDIA）的圖形處理器，仍將是該公司運算策略的核心，但不願評論自研晶片計畫。

隨著AI服務需求急升，AI公司正設法分散晶片供應來源。OpenAI上月和博通（Broadcom）共同發布首款客製化AI晶片，希望針對模型運作需求調整關鍵硬體，提升整體效率。

精華 FAQ

  • 根據報導，Anthropic正考慮由三星電子擔任客製化AI晶片的製造夥伴，雙方目前仍屬初步洽談，尚未公布正式合作細節或具體分工內容。

  • 知情人士指出，這項計畫仍在起步階段，Anthropic還在評估晶片應具備哪些功能、需要多高效能，以及未來如何整合進伺服器系統中。

  • Anthropic表示，亞馬遜Trainium、Google TPU與輝達GPU仍是運算策略核心；同時在AI需求快速上升下，分散供應來源有助降低風險並提升效率。

三星 OpenAI 輝達

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