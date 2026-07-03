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「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

黃仁勳Tom Ford戰袍上拍 原價6290美元皮衣身價最高暴漲9.5倍

記者朱子呈／台北即時報導
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「AI教父」黃仁勳招牌黑色皮衣再成市場焦點。（美聯社）
「AI教父」黃仁勳招牌黑色皮衣再成市場焦點。（美聯社）

「AI教父」黃仁勳招牌黑色皮衣再成市場焦點。根據蘇富比（Sotheby’s）公開拍賣網站顯示，將自7月7日起拍賣一件輝達執行長黃仁勳曾穿過的黑色Tom Ford皮夾克，估價落在4萬至6萬美元。若以原價6,290美元計算，這件「AI教父戰袍」估值已達原價約 6.4倍至9.5倍。

拍賣資料顯示，這件皮夾克為Tom Ford製作，款式為Nappa Leather Blouson Jacket in Black 。黃仁勳曾於2023年10月18日在台出席鴻海科技日時穿著，並在皮衣上留下親筆簽名。本次拍賣由創投基金Long Journey發起，拍品將在蘇富比紐約公開展出至7月16日，拍賣活動於7月17日結束，所得將全數用於慈善，資助更多技術人才成長。

黃仁勳近年幾乎以黑色皮衣作為公開場合招牌造型，從GTC主題演講、Computex到訪台行程，黑皮衣已成為他個人形象的一部分。這次上拍的Tom Ford皮衣，除了本身為奢侈品牌單品，更因黃仁勳親身穿著、簽名，以及AI浪潮象徵意義加持，從高價精品進一步變成科技時代的收藏標的。

精華 FAQ

  • 因為它不只是Tom Ford奢侈皮衣，還曾由黃仁勳親自穿著並簽名，加上他黑皮衣形象深入人心，使其兼具名人效應、科技象徵與收藏價值。

  • 蘇富比給出的估價為4萬至6萬美元，而原價為6290美元，換算後約是原價的6.4倍到9.5倍，顯示市場對其高度追捧。

  • 本次拍賣由創投基金Long Journey發起，皮衣將在蘇富比紐約公開展出至7月16日，拍賣於7月17日結束，所得將全數投入慈善，資助技術人才培育。

輝達 黃仁勳 拍賣

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