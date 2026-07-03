「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

市場擔憂，美股漲勢恐建立在過度樂觀的企業獲利預期之上，形成「獲利泡沫」。（路透）

華爾街 分析師對企業獲利增長的預期正以疫情後復甦以來最快速度攀升，引發市場擔憂，支撐美股 漲勢的，恐怕是一場建立在過度樂觀預期上的「獲利泡沫」。

根據彭博彙整數據，分析師預估，受惠於美國經濟韌性與AI熱潮，標普500企業未來一年獲利將年增25%；此一共識預估在六個月內大幅上修近20%，創2021年以來最大增幅。

但若AI企業成本攀升、需求降溫，或龐大投資遲遲無法轉化為獲利，都可能導致企業實際獲利不如預期。

GMO資產配置共同主管Ben Inker表示，未來兩年獲利預估上修速度異常驚人，除了危機後復甦期外前所未見。他警告，「市場終將面對這些預測落空的現實」。

Capital Economics及瑞銀（UBS）分析師也示警，AI相關企業的獲利預期與資本支出假設恐接近難以為繼的轉折點，下修預期可能引發股市回檔。瑞銀更直言，AI供應鏈公司的股價已反映可持續維持超額獲利的預期，市場正形成「獲利泡沫」，「維持此一獲利能力與成長的可能性極低」。

儘管史坦普500近一年上漲20%、那斯達克指數漲逾25%，但企業獲利持續上修，讓美股本益比維持在大約20倍，低於去年及網路泡沫期水準。部分分析師認為，偏低的本益比也可能意味企業獲利已見頂。

除獲利預期外，包括企業競相上市或發債，以及市場對聯準會今年底前升息1碼的預期生變，均可能構成額外的挑戰，壓縮企業獲利空間。

Nordea Asset Management投資長Kasper Elmgreen直言，目前企業獲利的安全邊際已非常有限，市場如今關注，在如此高的預期下，企業還能維持多久的正面驚喜。