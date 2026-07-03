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「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

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「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

編譯季晶晶／綜合外電
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市場擔憂，美股漲勢恐建立在過度樂觀的企業獲利預期之上，形成「獲利泡沫」。（路透）
市場擔憂，美股漲勢恐建立在過度樂觀的企業獲利預期之上，形成「獲利泡沫」。（路透）

華爾街分析師對企業獲利增長的預期正以疫情後復甦以來最快速度攀升，引發市場擔憂，支撐美股漲勢的，恐怕是一場建立在過度樂觀預期上的「獲利泡沫」。

根據彭博彙整數據，分析師預估，受惠於美國經濟韌性與AI熱潮，標普500企業未來一年獲利將年增25%；此一共識預估在六個月內大幅上修近20%，創2021年以來最大增幅。

但若AI企業成本攀升、需求降溫，或龐大投資遲遲無法轉化為獲利，都可能導致企業實際獲利不如預期。

GMO資產配置共同主管Ben Inker表示，未來兩年獲利預估上修速度異常驚人，除了危機後復甦期外前所未見。他警告，「市場終將面對這些預測落空的現實」。

Capital Economics及瑞銀（UBS）分析師也示警，AI相關企業的獲利預期與資本支出假設恐接近難以為繼的轉折點，下修預期可能引發股市回檔。瑞銀更直言，AI供應鏈公司的股價已反映可持續維持超額獲利的預期，市場正形成「獲利泡沫」，「維持此一獲利能力與成長的可能性極低」。

儘管史坦普500近一年上漲20%、那斯達克指數漲逾25%，但企業獲利持續上修，讓美股本益比維持在大約20倍，低於去年及網路泡沫期水準。部分分析師認為，偏低的本益比也可能意味企業獲利已見頂。

除獲利預期外，包括企業競相上市或發債，以及市場對聯準會今年底前升息1碼的預期生變，均可能構成額外的挑戰，壓縮企業獲利空間。

Nordea Asset Management投資長Kasper Elmgreen直言，目前企業獲利的安全邊際已非常有限，市場如今關注，在如此高的預期下，企業還能維持多久的正面驚喜。

精華 FAQ

  • 因為分析師對標普500未來一年獲利的預估在六個月內上修近20%，速度罕見。若AI成本上升、需求轉弱或投資未能變現，實際獲利可能不如市場期待。

  • GMO資產配置共同主管Ben Inker、Capital Economics與瑞銀都指出，AI企業的獲利與資本支出假設可能過度樂觀。若預期遭下修，股市可能因此回檔。

  • 雖然標普500與那斯達克近一年大漲，但企業獲利持續上修，使本益比仍約20倍，看似不高。部分分析師反而認為，這可能代表獲利已接近高點。

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