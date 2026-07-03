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Meta要賣AI算力 市場憂供給過剩、投資力道將放緩

編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
Meta傳將出售多餘的AI算力及模型服務，引發市場擔憂科技巨頭算力過剩，將導致A...
Meta傳將出售多餘的AI算力及模型服務，引發市場擔憂科技巨頭算力過剩，將導致AI投資放緩。 (路透)

外電報導，Meta傳規畫向外部客戶出售多餘的AI算力及模型服務，與亞馬遜AWS、微軟Azure及Google Cloud等雲端三大咖競爭，市場按讚Meta業務將更多元化，但卻更憂心科技巨頭出現算力過剩情況，使得AI投資放緩。

「大咖算力恐過剩」的恐慌引發美國科技股1日大跳水，並衝擊台、日、韓股市2日表現，韓國KOSPI與KOSDAQ兩大市場都曾跌到熔斷，台股也一度重挫逾千點，惟鴻海、廣達、緯穎等Meta伺服器夥伴表現相對淡定。

隨著AI需求高張，市場普遍認為全球主要雲端大咖都在瘋搶算力，要加大AI投資力道，使得市況更熱。Meta此時卻傳出要出售「多餘」算力，引發市場諸多疑慮。

彭博引述知情人士報導，Meta長期以來積極投資擴建資料中心及相關基礎設施，過去以自家AI使用為主，但現正組建新事業，將對外部客戶出售算力創造營收。

其中一項可能方案是銷售託管於Meta現有AI基礎設施的AI模型使用權，類似AWS的Bedrock服務。Meta負責運作資料中心和晶片以支撐模型運作，包括自家的Muse Spark模型，對使用模型的開發者收取使用費；以及考慮仿效新雲端業者如CoreWeave，直接出售算力。

了解計畫的人士透露，這些新業務屬於Meta Compute內部計畫一環，Meta Compute由Meta基礎設施負責人賈納爾丹（Santosh Janardhan）、Meta超智慧實驗室AI部門主管葛羅斯（Daniel Gross），以及Meta總裁麥科米克（Dina Powell McCormick）共同領導，負責打造Meta的AI基礎建設。

Meta將發展AI「超級智慧」列為首要任務，承諾投入數千億美元興建資料中心及其他AI基礎設施，並採購高價晶片，但投資人擔心Meta回收成本的能力。現在Meta要發展雲端服務業務，可能是回收部分投資的一條路。AWS、Azure和Google Cloud等雲端業務每季營收已達數百億美元。

精華 FAQ

  • 外電指出，Meta可能出售託管在自家AI基礎設施上的模型使用權，也可能像新雲端業者一樣，直接把多餘算力對外出租，藉此開拓新營收來源。

  • 因為投資人原本認為雲端巨頭都在搶算力、加碼AI建設，如今Meta卻說有多餘算力可賣，讓市場懷疑未來供給可能過剩，進而拖慢整體AI投資節奏。

  • Meta近年投入數千億美元建資料中心並採購高價晶片，成本龐大；若能像AWS、Azure與Google Cloud一樣提供雲端服務，將有助於分攤投資壓力並回收部分成本。

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