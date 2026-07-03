亞馬遜電子產品 改採自研AI晶片

亞馬遜 裝置與服務主管帕奈（Panos Panay）告訴CNBC，正為Echo、Fire TV及未來的裝置，設計自家的人工智慧 （AI）晶片。香港天風國際證券知名分析師郭明錤則說，世芯-KY將獨家提供亞馬遜這些自研晶片的後段設計與測試。他也說，此舉代表亞馬遜不認為有AI算力過剩的問題，並做好為AI算力擴張的長期準備。

郭明錤估計亞馬遜為這些裝置完成全面改用自研晶片後，相關處理器的年出貨量將達到約4000萬顆，預計有效改善亞馬遜自家產品的成本結構，並顯著貢獻世芯-KY營運動能。

郭明錤表示，亞馬遜自家消費電子產品的處理器採購，首次出現重大改變，明年起將逐步停止20年來向外採購的方式，改採COT（customer-owned tooling）的自研晶片模式。亞馬遜因為投資於快速擴張算力，截至今年第1季的12個月當中，自由現金流年減95%，降至約12億美元。公司為維持財務彈性並支撐AI投資，必須優化成本結構，除了精簡人力之外，也評估產品所用處理器等成本。

亞馬遜自家的Kindle、Fire TV、Echo、Alexa、Blink、Ring等消費電子產品，目前採用的處理器均對外採購。此一新策略預定2027年啟動。轉換過程中，郭明錤表示，亞馬遜選定世芯-KY合作。後者除了會就各項設計專案向亞馬遜收取一次性工程費用，公司業績也會隨處理器出貨受惠。

像是蘋果公司也是自行設計晶片，此舉可讓消費性電子公司更好地控制硬體和軟體的整合。去年，亞馬遜收購了Bee，正式進軍穿戴式裝置領域。 Bee公司生產的手環售價49.99美元，可以理解語音、建立清單、回答問題和寫筆記。

帕奈表示，已經制定了「一整套帶得走裝置的路線圖」。這位亞馬遜高層將這些裝置描述為人們隨身攜帶、蒐集數據並與之對話的小工具。