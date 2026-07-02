美國政府和AI業者深入協商 最快下周公布前沿模型自願性規範

英國金融時報引述知情人士報導，AI模型發布規範最快下周發布，將為具備先進網路能力的模型設定評測標準。（路透）

美國官方管制Anthropic和OpenAI 推出最先進工具後，目前正和多家AI公司深入協商，希望未來替新模型發布制定自願性規範。

英國金融時報引述知情人士報導，這套規範最快下周發布，將為具備先進網路能力的模型設定評測標準，並訂出發布時程，希望讓未來新模型上線流程更加順暢。

這項措施將落實川普 總統上月發布的AI行政命令。由於OpenAI和Anthropic預料即將啟動首次公開發行股票（IPO），各界也迫切希望釐清政府如何監管這類技術。

知情人士還說，川普政府上月接連出手干預後，美國官員和業界加快磋商，但這些做法也在主要AI實驗室內部引發困惑和不滿。Anthropic最新模型於6月12日以易遭濫用及網路安全風險為由被列入出口管制，但相關限制已於本周二解除。

了解白宮討論內容的人士說，AI標準和創新中心（ CAISI）及美國國家安全局，將在制定和監督這套規範方面扮演關鍵角色。

另一名知情人士說，美國官員也會釐清國內外哪些人可以使用先進模型，這可能為納入美國盟友的全球架構鋪路。

業界和白宮的談判內容，包括模型審查需要多久，以及模型能力達到什麼門檻，才會被認定為「前沿（frontier）模型」，也就是能力最強、風險也可能最高的模型。

OpenAI執行長奧特曼今天在英國金融時報撰文呼籲建立「全球架構」，制定相關標準，並就AI能力和風險提供專業、公正的分析。他說，唯有先建立這套架構，AI帶來的好處才可能廣泛普及。