Nvidia攜AI雲端業者建大型AI工廠 營收分成開闢持續收益來源
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輝達（Nvidia）在官網發布新聞稿說，該公司正和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。
根據這套新模式，AI雲端業者將透過輝達DSX平台建置的AI工廠提供雲端服務，並大規模產生算力。
輝達說：「這不僅能加快客戶採用輝達平台，也讓這些雲端業者能以更節省資本的方式擴大規模，同時為輝達帶來隨使用量增加而持續挹注的收益。」
Sharon AI和Firmus是首批採用這項策略、和輝達合作的公司。
輝達宣布與AI雲端業者合作，推出大型、多租戶AI工廠方案，透過其DSX平台建置並對外提供雲端算力服務，讓客戶更容易採用輝達技術。 新模式結合營收分成與信用支援，可讓雲端業者以較少資本投入擴大規模，快速建置AI工廠並提供算力，同時分攤前期建設與擴張壓力。 輝達表示，Sharon AI與Firmus是首批採用這項策略的合作公司，代表這種以AI工廠為核心的商業模式已開始落地實施。
精華 FAQ
輝達宣布與AI雲端業者合作，推出大型、多租戶AI工廠方案，透過其DSX平台建置並對外提供雲端算力服務，讓客戶更容易採用輝達技術。
新模式結合營收分成與信用支援，可讓雲端業者以較少資本投入擴大規模，快速建置AI工廠並提供算力，同時分攤前期建設與擴張壓力。
輝達表示，Sharon AI與Firmus是首批採用這項策略的合作公司，代表這種以AI工廠為核心的商業模式已開始落地實施。
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