Nvidia攜AI雲端業者建大型AI工廠 營收分成開闢持續收益來源

輝達和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。（路透）

輝達 （Nvidia ）在官網發布新聞稿說，該公司正和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。

根據這套新模式，AI雲端業者將透過輝達DSX平台建置的AI工廠提供雲端服務，並大規模產生算力。

輝達說：「這不僅能加快客戶採用輝達平台，也讓這些雲端業者能以更節省資本的方式擴大規模，同時為輝達帶來隨使用量增加而持續挹注的收益。」

Sharon AI和Firmus是首批採用這項策略、和輝達合作的公司。