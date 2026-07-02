影射蘋果？美光揭「大客戶一直壓價」致記憶體業投資不足

美光執行長梅羅塔表示，「部分大型客戶」激進壓低採購價格，削弱整個產業投資能力。（路透）

美光（Micron）執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）受訪時表示，「部分大型客戶」多年來激進壓低採購價格，導致記憶體晶片業者在人工智慧（AI）浪潮來襲前投資不足，如今AI需求暴增，供應跟不上也就不足為奇。但他未說明壓價大客戶的身分。

梅羅塔在CNBC節目Mad Money指出，2023年時記憶體價格一度跌至原本的三分之一，導致美光與其他記憶體供應商陷入負毛利率。他說：「有些客戶把價格壓得非常低。公司賠錢，根本負擔不起投資成本，這確實削弱了整個產業的投資能力。」

梅羅塔的說法，呼應美光商務長薩達納（Sumit Sadana）日前接受華爾街日報訪問時的立場。薩達納當時提到，部分「特定客戶」在2023年景氣低迷時趁機壓價，導致記憶體廠毛利率轉負、投資縮手。當時他未點名客戶身分，但外界普遍解讀在影射蘋果（Apple）。

近期蘋果以記憶體成本上升為由，調漲Mac與iPad等部分產品的售價，使這場供應鏈責任之爭再度受到市場關注。

梅羅塔預期，記憶體供應吃緊情況可能延續至2027年以後，原因是新晶圓廠興建需耗時數年，加上新一代記憶體製程愈來愈複雜，短時間內難以快速擴產。雖然晶片供應狀況可能會在2028年有所改善，但目前仍「看不到」供給何時能夠追上需求。

這意味晶片價格很可能繼續上漲，消費者恐需支付更高價格，才能買到筆記型電腦、手機等其他電子設備。據市場研究機構inSpectrum Tech數據，在過去一年裡，個人電腦普遍使用的DDR5價格已經上漲三倍以上。

彭博行業研究分析師席佛曼表示：「目前來看，晶片供需緊張局面很可能持續到2028年，價格預計在2027年底之前都不太可能回落」，「消費電子產品的價格可能仍不得不繼續上漲，不過漲幅可能會比先前溫和一些，來維持產品合理的利潤率。」

面對這波記憶體缺貨潮，蘋果、微軟等大型企業能調漲售價因應，挺過成本高漲壓力，但對於規模較小的企業而言，則面臨存亡危機。 IDC分析師波帕爾指出，現狀對規模較小的Android手機製造商、或「產品售價低於100美元的地方企業」，「絕對是存亡危機」。「他們拿不到記憶體。」